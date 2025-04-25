Depremzede Kurtuluş Köroğlu Çorum\'da Çanta Yapıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum'a yerleşen depremzede vatandaş, hobisinden esinlenerek elişi çantalar yaparak satmaya başladı. 2 yıldır yaptığı çantalarla geçimini sağlayan vatandaş,

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş merkez üslü depremleri yaşayan 64 yaşındaki Kurtuluş Köroğlu, depremin ardından ailesiyle birlikte Çorum'a taşınmak zorunda kaldı. Hatay'da uzun yıllar boyunca ayakkabı tamirciliği yapan Köroğlu, Çorum'da hayata tutunmak için, 7 yıl önce hobi olarak başladığı çanta işçiliğini meslek olarak yapmaya karar verdi. Çorum il merkezinde bir dükkan kiralayan Köroğlu, tasarladığı ve el emeğiyle yaptığı çantaları satarak geçimini sağlıyor. Mesleği severek yaptığını ifade eden Köroğlu, mümkün oldukça çantaları deriden yapmaya çalıştığını belirtti.

"Çanta yapım işine de hobi olarak 6-7 yıl önce başlamıştım"

Gelini vesilesiyle Çorum'a taşındığı dile getiren Kurtuluş Köroğlu, "Asıl mesleğim ayakkabıcılık. Çanta yapım işine de hobi olarak 6-7 yıl önce başlamıştım. Şu an ise Çorum'da el işi çanta yapım işiyle uğraşıyorum. Bizim ve herkes için önemli olan bir deprem yaşadık Depremden sonra Çorum'a gelmek kısmetimizde varmış. Oğlumun eşi aslında Çorumlu, gelinimin vesilesiyle buraya geldik. Geldiğimize de çok mutlu olduk ve buradaki insanlar da bizi çok güzel ağırladılar ve yardımcı oldular. Ben 7 yaşımdan 55 yaşıma kadar ayakkabıcılıkla uğraştım. Çanta imalatı aklımda hiç yoktu. Bundan 35 sene önce bir arkadaşımızın motoruna çanta yaptırmak için döşemeci arkadaşımıza gittik. Gittiğimiz dükkanda farklı bir makine gördüm. Makinenin çanta imalatında kullanıldığını söyledi. Bunu öğrendikten sonra makineyi dükkandan satın alıp çıktım. Çanta yapmak için heveslendim, fakat yeteri miktarda malzemeyi bulamadığım için çanta yapma işini gerçekleştiremedim. Yıllar sonra nasip oldu ve bu işe tekrardan atılmış olduk" dedi.

"Yapmış olduğum çantaların hepsi el işçiliğidir"

Kendini geliştirerek daha güzel çantalar yapmaya çalıştığını kaydeden Köroğlu, "Çanta yapımında her işin kendine uygun makineleri ve yardımcı teknik elemanları var. O yardımcı teknik elemanlardan yoksun olduğumuz için bazı şeyleri zorlanarak yapıyoruz. Ama en güzelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ileride o bahsetmiş olduğum ekipmanları da tamamlarsam daha kaliteli, daha da güzel ürünler üretebilirim. Mümkün oldukça hakiki deriden yapmaya çalışıyorum. Yapmış olduğum çantaların hepsi el işçiliğidir ve fabrikasyon tarzı değildir. Modelini de kendim çıkartıyorum. Şu anda yapmış olduğum işi devam ettirmek isteyen birisi yok ama bu meslekten de anlayan arkadaşlarla beraber çalışmayı da isterim" diye konuştu. - ÇORUM