Depremzede Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Coşkuyla Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Coşkuyla Eğlendi

İskenderun'da düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler eğlenip, yöresel lezzetleri tattı.

18.04.2025 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremzede öğrenciler bahar şenliğinde eğlendi

Veli Gamze Levent:

"Bu sene bahar şenliğinin coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor"

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bahar şenliği düzenlendi.

Okul aile birliği ve okul yönetimi işbirliği ile hazırlanan bahar şenliğinde; yöresel ev yemekleri, pasta, tatlı ve börek çeşitlerinin yanı sıra bici bici, kebap ve bileklik takıları satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve oldukça makul fiyata satılan ürünler, katılımcıların katkısıyla kısa sürede tükendi. Bir yandan okulda düzenlenen şenlikte öğrencilerin karnı doyarken diğer yandan da okul bahçesinde gerçekleştirilen ip atlama, yumurta yarışı ve çuval yarışında doyasıya eğlendiler.

"Bu sene bahar şenliğinin coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor"

Öğrenci velisi Gamze Levent, bahar şenliğinde gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Okulumuzda genelde böyle her yıl bahar şenliği düzenliyoruz. Bu sene coşkulu şekilde yedincisi kutlanıyor. Dışarıdan da insanlarımız çok fazla katılım sağlıyorlar. Müdiremiz Demet Hanıma ve kendi sınıf öğretmenimize böyle bir etkinlik sundukları için çok teşekkür ediyorum. Biz veliler olarak da elimizden ne geliyorsa çocuklarımızın geleceği, okulumuzun daha temiz ve daha düzenli bir okul için destek vermek amaçlı burada bulunuyoruz. Bahar şenliğimizde bütün pastalarımız var. Tuzlu ve tuzsuz burada çok cüzi bir miktarda maksat eğlence olsun ve çocuklarımızın güzel eğlenmesi açısından satış yapmaktayız" dedi.

"Bu sene bahar şenliği çok kalabalık ve güzel"

Bahar şenliğinde yaptığı el işlemesi bileklerini stantta satan 11 yaşındaki Kerim Efe Uluç," Bahar şenliğimiz çok güzel isteyen herkes istediğini alabiliyor. Bu sene bahar şenliğinde çok kalabalık ve güzel. Yani ilk önce ipini almak lazım sonra oncuklar lazım ama onun rengini seçmek önemli ama bunu isteyerek yaparsan çok daha güzel oluyor. Fiyatları rengine göre değişiyor bazı bilekler 25 TL bazısı 15 TL bandında" şeklinde konuştu.

Düzenlenen bahar şenliğine kurum amirleri, veliler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Necip Fazıl Kısakürek, Yerel Haberler, Etkinlikler, İskenderun, Kültür, Eğitim, Yerel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Coşkuyla Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara “sis“ engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara "sis" engeli
ABD Ordusu Suriye’deki 3 askeri noktadan çekildi ABD Ordusu Suriye'deki 3 askeri noktadan çekildi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne 5 yılda 30 ihale gitmiş
Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım Rasim Ozan Kütahyalı günah çıkardı: Ben gazeteciliği beceremeyen bir adamım
Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş Mourinho, dev takımı bir saniye bile düşünmeden reddetmiş
Eski Yargıtay hakimi FETÖ’den yakalandı Eski Yargıtay hakimi FETÖ'den yakalandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in otelinde bomba transfer görüşmesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in otelinde bomba transfer görüşmesi
İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim’e ertelendi Saraçhane protestolarında gözaltına alınan 99 kişinin davası 3 Ekim'e ertelendi
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 5 kişi için tutuklama kararı
Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı

17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?
17:02 Putin’den Ukrayna’da ateşkes kararı Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı
15:56 Pervin Buldan’dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı Önce paylaştı, sonra sildi Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
21:54 Galatasaray, Bodrum FK’yı 2-0 mağlup etti Galatasaray, Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti
21:54 Adnan Oktar davasında kararı Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi Adnan Oktar davasında kararı! Bir kişi beraat etti, iki kişiye yüzlerce yıl hapis cezası verildi
21:27 Kolombiya’da polis karakoluna bombalı saldırı 2 ölü, 24 yaralı Kolombiya'da polis karakoluna bombalı saldırı! 2 ölü, 24 yaralı
21:14 Avrupa’da zirveye oturdular Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı Avrupa'da zirveye oturdular! Galatasaray, 43 dakikada rekor kırdı
21:07 Hakem verdi, VAR devreye girdi İşte Galatasaray’ın iptal olan penaltısı Hakem verdi, VAR devreye girdi! İşte Galatasaray'ın iptal olan penaltısı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:58 Galatasaray’a kötü haber Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek Galatasaray'a kötü haber! Takımın yıldızı kritik deplasmanda forma giyemeyecek
20:47 Torreira, Bodrum FK’ya attığı golle bir ilki yaşadı Torreira, Bodrum FK'ya attığı golle bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2025 17:59:12. #7.12#
SON DAKİKA: Depremzede Öğrenciler Bahar Şenliği'nde Coşkuyla Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement