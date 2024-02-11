Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım edin - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım edin

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde depremde evinin yarısı yıkılan Rabiye Zengin, konteynerde yaşadığını ve öksüz torunlarına güneşte tenekeyle su ısıtarak banyo yaptırdığını anlattı. Zengin, çocukların perişan olduğunu ve yardım talep etti.

11.02.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde depremde evinin yarısı yıkılan depremzede Rabiye Zengin, konteyneri ısıtamadıklarını, öksüz torunlarına, güneşte tenekeyle su ısıtarak banyo yaptırdığını anlattı. Zengin, "Çocukları banyo yaptıramıyorum. Güneş doğduğu vakit teneke ile suyu ısıtıp çocukları yıkıyorum. 3 tane öksüz yani çocuklar çok perişan oluyor. Ne olur bana bir yardım yapın" dedi.

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi Altınyayla Köyü'nde çocukları ve torunlarıyla yaşayan depremzede Rabiye Zengin'in 6 Şubat depremlerinde evinin yarısı yıkıldı. Evi ağır hasarlı olan depremzedeye konteyner verildi. Konteynerde yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Zengin, torunlarına banyo yaptırmak için güneşe teneke ile su koyup ısıttığını söyledi.

"ÇOCUKLARI BANYO YAPTIRAMIYORUM"

Depremzede Rabiye Zengin, içinde bulunduğu çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Hiç oturacak bir yerim kalmadı. Bir konteyner getirdiler banyo yok, tuvalet yok, hiç bir şey yok. İki tane üç tane öksüzüm var. Onlarla çok rezil oluyorum. Burada kar yağıyor, yağmur yağıyor nerede yıkayacağımı bilmiyorum. Biraz bir yerim kaldı orayı da yazın yıkacaklar, ekip gelip yıkacak. Ne yapmam lazım? Bana bir yardım edin ne var Allah rızası için. Çocukları banyo yaptıramıyorum. Güneş doğduğu vakit teneke ile suyu ısıtıp çocukları yıkıyorum. 3 tane öksüz yani çocuklar çok perişan oluyor. Ne olur bana bir yardım yapın."

Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım edin
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kahramanmaraş, Güneş, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım edin - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Depremzede Rabiye Zengin: Çocukları banyo yaptıramıyorum, yardım edin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement