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Depremzededen Hayalindeki Karavana

Depremzededen Hayalindeki Karavana

Mesut Soyalan, deprem sonrası minibüsünü karavana dönüştürerek yeni bir hayata başladı.

03.05.2025 10:16
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremi bizzat yaşayan ve ailesinden 16 kişiyi kaybeden Mesut Soyalan, afet sonrası tüm eşyalarını yükleyip Eskişehir'e geldiği minibüsü karavana dönüştürdü.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde 2 büyük deprem sonucunda 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetti. Depremin yaraları sarılmaya devam edilirken, Antakya'da afeti yaşayan ve ailesinden 16 kişiyi kaybeden Mesut Soyalan bütün eşyalarını minibüsüne yükleyip Eskişehir'e geldi. İlk geldiği dönemlerde 1 hafta boyunca Kanlıkavak'ta kaldığını belirten Soyalan, bir iş bulması ve ev tutmasının ardından çocukluk hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Yaklaşık 80 bin TL masraf ederek el emeği ile minibüsünü karavana çeviren Soyalan, içerisinde ocak ve eviye bulunan aracıyla hafta sonları kamp yapmaya başladı. Bu minibüsü yaklaşık 9 sene önce bir kokoreç aracı olarak satın aldığını dile getiren Soyalan, tadilatların devam ettiğini aktardı.

"Bu araç ilk aldığımda bir kokoreç aracıydı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mesut Soyalan, "Bu benim çocukluk hayalimdi. Bunların küçükleri Vosvos'lar vardı, onlardan almıştım. Kampa giderken de çadır kuruyordum. Çadır kurmaktan sıkılınca bir karavanım olsun istedim. O hevesle bu aracı aldım. Bu araç ilk aldığımda bir kokoreç aracıydı. Yaklaşık 9 senedir bende. O zamanlarda 7 bin 500 TL'ye satın aldım. Şimdi içini karavana çevirdim. Sırf çadırın eziyetinden kurtulmak için bunu yaptım. İçinde bayağı yaşam alanı oluşturduk. Güneş paneli, ocağı ve eviyesi var" dedi.

"Bunların hepsini arkadaşımla beraber kendimiz el emeğiyle yaptık"

Aracın içindeki çalışmaların henüz bitmediğini aktaran Soyalan, "Perdeler takılacak ve raf yapılacak. Normalde kitaplığı bile var. Kahveleri ve çaydanlığı koymak için ayrıca raf olacak. Koltuğu açılıp kapanıyor. Onun dışında, yaşam aküsü bulunuyor. Bütün elektriği 220 volta çeviriyor. Bu bizi kamplarda 2-3 gün idare ediyor. Uğraşıyoruz, içini daha da iyi yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte çok masraf oluyor. Şimdiye kadar minimum 80 bin TL masraf yaptığımı söyleyebilirim. Bunların hepsini arkadaşımla beraber kendimiz el emeğiyle yaptık. Yani hiç ustaya yaptırmadım. Tahtaları, koltuğun döşemesini ve parkelerini bile biz kendimiz kesip döşedik. Ses sistemini kendimiz yaptık" şeklinde konuştu.

"Gidecek yerim yoktu, 1 hafta Kanlıkavak'ta kaldım"

Hurda olarak aldığı minibüsü emek vererek güzel bir hale getirdiğini belirten Soyalan, sözlerine şöyle devam etti:

"İçi daha da iyi olacak inşallah. Millet hep, 'Bu arabalar yol gider mi?' diye düşünüyor. Ben Hataylıyım, Antakya depreminden sonra buraya yerleştim. Yaklaşık 2 senedir buradayım. Antakya'ya 12 kez gidip geldim. Bütün eşyalarımı bu araca koyup geldim, Eskişehir'de yeni bir hayata başladım. Gidecek yerim yoktu, 1 hafta Kanlıkavak'ta kaldım. Çok şükür, sonra bir iş buldum. Evimi de tuttum, bu aracı artık sadece hafta sonları kamp için kullanıyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Deprem, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzededen Hayalindeki Karavana - Son Dakika

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