Depremzedeler 3,5 Yıldır Konteynerde Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremzedeler 3,5 Yıldır Konteynerde Yaşıyor

Depremzedeler 3,5 Yıldır Konteynerde Yaşıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta depremzedeler, kalıcı konut beklerken konteynerlerde zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor.

Haber: Burhan Demircioğlu

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Küçükçamurlu Mahallesi'nde depremzedeler, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen konteynerlerde yaşamaya devam ediyor. 80 yaşındaki Hürü Küpeli, sağlık sorunları nedeniyle konteynerin merdivenlerini kullanmakta zorlandığını belirterek, "Merdivene çıkamıyorum, inemiyorum, dizlerim ağrıyor. Ne yapayım? ya gelin bizi öldürün ya kurtarın. 3,5 yıl oldu bu rezilliği çekiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde çok sayıda yapı yıkılırken, ağır hasar gören evlerinin yerine yenilerinin yapılmasını bekleyen Küçükçamurlu Mahallesi sakinleri konteynerlerde yaşamlarını sürdürüyor. Depremzedeler, bir an önce kalıcı konutlarına kavuşmak istediklerini belirtiyor.

3,5 YILDIR KONTEYNERDA YAŞIYORUZ

Konteyner kent sakinlerinden 75 yaşındaki Halil Küpeli, depremde evinin ağır hasar aldığını belirterek, "Üç buçuk yıldır bize ev yapacaklar, yapılmadı. Biz konteynerde yaşıyoruz. Geldiler, imza aldılar, yerinde dönüşüm yapacaklardı, vazgeçtiler. Sonra 'toplu yapacağız' dediler, yine imza aldılar, yine vazgeçildi. Biz ne yapacağız? Konteynerde mı yaşayacağız ömür boyu?" diye konuştu.

Konteynerde kış koşullarında ısınmakta zorlandıklarını belirten Küpeli, "Konteynera soba kuramıyoruz. Ufacık bir elektrikli soba var, o da ısıtmıyor. Zaten konteynerın altı da çöktü. Vallahi şaşırdık" dedi.

"YA BİZİ ÖLDÜRÜN YA KURTARIN"

80 yaşındaki Hürü Küpeli ise depremden sonra sağlık sorunlarının arttığını ve konteynerde yaşamın kendisi için zorlaştığını söyledi. Küpeli, "Depremden sonra çok yaşlandım. İnip çıkamıyorum. Her çeşit hastalığım var. Bize ev yapılmadı. Ne olur, arkadaş, biz de bir vatandaşız. Bana da yazık" dedi.

Konteynerin merdivenlerini kullanamadığını belirten Küpeli, "Merdivene çıkamıyorum, inemiyorum, dizlerim ağrıyor. Bel ağrısı var, boyun ağrısı var, kalp hastalığı var. Hep ilaç içiyorum. ya gelin bizi öldürün ya kurtarın. 3,5 yıl oldu bu rezilliği çekiyorum. Dışarı çıkamıyorum, içeri giremiyorum. Bir konteynerın içerisindeyim. Ne olur bizi kurtarın" diye konuştu.

"NE OLUR DUYSUN HÜKÜMET"

Zeynep Kömürcü ise "Deprem olalı 3,5 sene oldu bizi ne soran var ne de öldünüz mü, kaldınız mı diyen var. Biz de vatandaşız. Ben konteynere gidemiyorum, akşam oluyor perişanım. Bizi duysunlar ne olur, hükümetimiz duysun. Artık yeter, vicdan... Fakirim, kimsem yok. Çocuklarım hep kirada, 2-3 tane çocuğum var kirada. Ne yapayım, vallahi rezillikle yaşıyorum. Şu değnekle inip çıkamıyorum. 3,5 sene oldu. Ev istiyorum" diye konuştu.

"PERİŞAN HALDEYİZ"

İsmail Akın ise evlerinin depremde ağır hasar gördüğünü ve kalıcı konut konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyledi. Akın, "Evimiz gitti, hasar gördü. Evimizi yapacaklardı, yapmadılar. Yerinde dönüşümden vazgeçtik, toplu dönüşüm dediler, ondan da vazgeçtiler. Şu an bizimle gelip ilgilenen, 'Nasıl yaşıyorsunuz, ne ediyorsunuz?' diye soran yok. Üç buçuk yıl oldu, biz burada perişan haldeyiz" dedi.

Mahallede 17-18 kişinin benzer durumda olduğunu belirten Akın, "Devletin buna bir an önce el atmasını, bizlere bir imkan sağlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Nazife Akın da depremden bu yana kalıcı konutların yapılmasını beklediklerini belirterek, "Deprem olalı 3,5 sene oldu her daim geliyorlar, 'Ev yapacağız, yapacağız' diyorlar yapmıyorlar. Yapıyorlarsa bir an önce yapsınlar. Biz çok reziliz. Tertemiz bir eve girmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremzedeler 3,5 Yıldır Konteynerde Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Aydın’da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in tutuklanma nedeni Suçlamalar hayli ağır İşte Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in tutuklanma nedeni! Suçlamalar hayli ağır
Van’da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti Van'da göle giren 2 kardeş hayatını kaybetti

10:23
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi Polis gerekeni yaptı
Amedspor-Erzurumspor maçı öncesi provokasyon girişimi! Polis gerekeni yaptı
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
10:05
Acun Ilıcalı İngiltere’yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı
Acun Ilıcalı İngiltere'yi ikiye böldü: Cimri mi, akıllı mı?
09:53
Alışılmışın dışında belediye başkanı Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
Alışılmışın dışında belediye başkanı! Vatandaşlar merak edip makamına geliyor
09:48
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış İşte yaşananlar
Aziz Yıldırım Gençlerbirliği yenilgisi sonrası çıldırmış! İşte yaşananlar
09:02
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu
08:44
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
Erzurumspor kalecisinin Amedspor maçında yaptığı olay oldu
08:28
Bahçeli’den Öcalan’la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
08:11
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
Alihan Kuriş’in ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini ve altınların kaynağını böyle açıkladı
07:51
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 13:21:50. #7.13#
SON DAKİKA: Depremzedeler 3,5 Yıldır Konteynerde Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.