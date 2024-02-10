Depremzedeler Dijital Hayvanat Bahçesi\'ni Gezdi

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mamak Araplar Mahallesi'ndeki Eserkent Sosyal Konutları'nda misafir ettiği depremzede vatandaşlar, Atatürk Orman Çiftliği'nde hizmete açılan Dijital Hayvanat Bahçesi'ni gezdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 Şubat Depremleri'nde yakınlarını kaybeden depremzede vatandaşların yaralarını sarmak ve onları yeniden hayata bağlamak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki eski hayvanat bahçesinin bulunduğu alana kurulan Dijital Hayvanat Bahçesi'nin konukları, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak Araplar Mahallesi'ndeki Eserkent Sosyal Konutlarında misafir edilen depremzede vatandaşlar ve çocukları oldu.

Aileleri ile birlikte geziye katılan çocuklar, dijital hayvanları yakından görme fırsatı bulurken özel olarak hazırlanan otobüslerle orman içerisinde dinozorların yaşamlarını görebileceği eski çağlara ve uzaya dijital yolculuk yapabilmenin keyfini yaşadı.