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Depremzedeler Van'da işyeri açarak hayata tutundu - Son Dakika
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Depremzedeler Van'da işyeri açarak hayata tutundu

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından iş ve evlerini kaybeden depremzedeler, Van'da açtıkları restoran ile hayata yeniden tutundular. Restoranda Kahramanmaraş'a özgü yemeklerin yapıldığı ve Vanlılara tanıtıldığı belirtildi.

Depremzedeler Van\'da işyeri açarak hayata tutundu
27.12.2023 - 18:24,
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından iş ve evlerini kaybeden depremzedeler, Van'da açtıkları işyerleri ile hayata yeniden tutundular.

6 Şubat 2023'te yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Van'a yerleşen depremzedelerden Ferhat Karagedik ve Kadir Temiz açtıkları restoran ile, 'Kahramanmaraş mutfağını' Van'a taşıdılar. Depremzedelerin 'Sosyete Kebapçısı' ismini verdiği restoran, Van'da Kahramanmaraş'a özgü yemeklerin yapıldığı ilk mekan olma özelliği taşıyor. Kahramanmaraş mutfağının Vanlılara tanıtıldığı bu restoranda, memleketlerine özlem duyan Kahramanmaraşlılar tattıkları geleneksel lezzetlerle bir nebze olsun ülkelerine duydukları hasreti gideriyor. Baharat çeşitleri başta olmak üzere Kahramanmaraş'a özgü ürünlerin kullanıldığı restoranda, ciğer kavurması, ilik çorbası gibi çok sayıda lezzeti tatmak mümkün" dedi.

Kahramanmaraş'a özgü tüm lezzetleri Van'a taşımada ve Vanlılara tattırmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirten Karagedik ve Temiz, Van'ın çok güzel bir şehir olduğunu belirttiler. Depremlerde kendilerine ait işyerlerinin yıkılması ile birlikte buraya geldiklerini ve kendi işlerini burada sürdürmeye karar verdiklerini vurgulayan Karagedik ve Temiz, "İlimizin yemek kültürü Türkiye genelinde bilinmektedir. Ayrıca gastronomi konusunda çok şanslıyız. Fakat ilimizde meydana gelen ve 11 ilimizin büyük bir acıyla sarsıldığı günü rabbim bir daha ülkemizin hiçbir yerinde yaşatmasın inşallah. Arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı kaybettik. İşyerlerimiz yıkıldı. Ama hayat devam ediyor, biz de malumunuz Doğu'nun incisi Van'a geldik ve burada son derece mutluyuz. Hem ilimizin kültürünü yaşatmak hem de bu lezzetleri Vanlı kardeşlerimize tanıtmak için ilimizin bu kültürünü sürdürmek istedik. Çok şükür kısa bir süre önce açılmamıza rağmen, Kahramanmaraş lezzetlerimize tüm kesimlerce beğenilmekte ve ilgi görmektedir. Ürünlerimizin yüzde 80'ine yakını Kahramanmaraş'ta getirilmektedir. Burada ayrıca Kahramanmaraş'a özgü, organik, ürünleri de satmaktayız. Burası Van'daki tek Kahramanmaraş lokantası. Burada kendimizi Kahramanmaraş'taymışız gibi hissediyoruz. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren hep yanımızda olan tüm Türkiye'ye ve burada bize her konuda hala yardımcı olan Vanlı hemşerilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Kahramanmaraş lezzetlerimizi tatmak isteyen tüm Vanlı kardeşlerimizi Hafıziye Mahallesi Eski Cezaevi Sokak'da yer alan 'Sosyete Kebapçısı' ismini verdiğimiz restoranımıza bekleriz" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA
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