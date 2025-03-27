Depremzedelere Ücretsiz Bayram Alışverişi - Son Dakika
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Yerel

Depremzedelere Ücretsiz Bayram Alışverişi

Osmaniye'de depremzedeler için açılan ücretsiz giyim mağazası, bayram alışverişi imkanı sunuyor.

27.03.2025 15:47
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Depremzede vatandaşlara ücretsiz bayram alışverişi yaptıran mağaza

OSMANİYE - Osmaniye'de depremzede vatandaşların ücretsiz bir şekilde bayram alışverişlerini yapabilmeleri için bir dernek tarafından açılan mağaza takdir topladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de asrın felaketinin izleri hayırseverler ve destek eliyle silinmeye devam ediyor. Osmaniye kent merkezinde bulunan Cebelibereket Konteyner kentte Cansuyu Derneği tarafından ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz faydalanabilmesi için giyim mağazası açıldı. İhtiyaç sahibi aileler giderek bayram alışverişlerini yapabilecekler.

Deprem sürecinde ve sonrasında bölgede yaşayan insanları desteklemek amacıyla çalıştıklarını ifade eden derneğin Osmaniye Temsilcisi Yasin Didin, "Yaklaşık 5 yıldır bu faaliyetleri Osmaniye'de görevli olarak yürütmekteyim, 2005 yılından bu yana 20 yıldır aktif olarak dünyanın dört bir yanında mücadele eden derneğimiz sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır edasıyla hizmet veren bir kuruluştur. Gazze'de, Arakan kamplarında, dünyanın çeşitli ülkelerinde, Asya'da, Afrika'da faaliyetlerimiz vardır. Pandemi döneminde memleketimizde deprem bölgesinde malum 6 Şubat'ı yaşadık Osmaniye'mizde aktif olarak sahadaydık Allah'a şükürler olsun. Bulunduğumuz mekanda giyim çarşısı olarak Osmaniye'de bir ilk olarak bağışçılarımızın desteğiyle konfeksiyon tarzı bir giyim çarşısı yaptık " diye konuştu.

Hayır çarşısındaki amacın yardımdan ziyade ailelere alışveriş mutluluğunu yaşatmak olduğunu söyleyen Yasin Didin," Burada sıradan bir iş yeri konfeksiyon gibi düşünülebilir ama herkesin alışveriş yapabileceği bir yer değil. Sadece ihtiyaç sahibi tespit ettiğimiz ailelerimiz randevuyla gelecekler buraya. Anne babası çocuğunun elinden tutacak. Çocuk beni annem babam alışverişe götürüyor. Ben yardımlarla büyüdüm değil de annem babam bana alışveriş yaptığı iddiasıyla gelecek. Annesiyle babasıyla gönüllü ablalarımızın aracılığıyla ihtiyaçlarını seçecek. Sonrasında çocuklarımız buradan bir balon bir oyuncak gibi hediyelerle mutlu olup çıkacak. Amacımız mutlu çocuk, çocuklar mutlu, aileler mutlu. Şu anda da Ramazan dolayısıyla çalışmalarımız bulunmakta gıda takviye ve farklı şeylerimiz de var ama şu an amaçladığımız şey giyim çarşısı. Osmaniye'de hayır çarşısı kurduk. İnşallah yolumuza devam edeceğiz"dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Depremzedelere Ücretsiz Bayram Alışverişi - Son Dakika

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