Derebaşı Virajlarında Bisikletçilerin Güvenliği Anda Trabzon Ekibi Tarafından Sağlandı - Son Dakika
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Derebaşı Virajlarında Bisikletçilerin Güvenliği Anda Trabzon Ekibi Tarafından Sağlandı

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Dünyanın en tehlikeli yolunda bisikletçilerin güvenliğini sağlayanlar arasında Anda Trabzon ekibi de vardı Bayburt 2.

25.08.2024 14:24
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Dünyanın en tehlikeli yolunda bisikletçilerin güvenliğini sağlayanlar arasında Anda Trabzon ekibi de vardı

BAYBURT - Bayburt 2. Dede Korkut Bisiklet Festivali kapsamında dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul edilen Derebaşı Virajlarnda, bisikletçilerin olası kazalara karşı güvenliğini Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Trabzon ekibi de sağladı.

Trabzon'u Bayburt'a bağlayan D-915 Karayolu'nun 3376 rakımlı Soğanlı Dağları silsilesinin sarp yamaçlarında yer alan "Derebaşı Virajları" bölümü dünyanın en tehlikeli yolu olarak kabul ediliyor.

Bölgenin Rus işgali sırasında Trabzon'u Bayburt ve iç Bölgeye bağlamak amacıyla inşa edilen yolun yaklaşık 7,5 kilometrelik kısmı aşırı sarp araziden geçiyor. Adrenalin tutkunlarının ilgisini çeken bu güzergah çok dar ve 13 keskin virajdan oluşuyor. Tonajlı araçların tek seferde dönmesine imkan tanımayan virajlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bayburt 2. Dede Korkut Bisiklet Festivali'nin 3'üncü gününde 150 bisikletçi Soğanlı Geçidi ile Derebaşı arasındaki etap için araçlarla Soğanlı Geçidi'ne getirildi. Anda, Türk Kızılay, jandarma ile sağlık ekiplerinin olası rahatsızlık ve kazalara karşı tedbir aldığı festivalde Bayburt Valisi Mustafa Eldivan da bisikletçilerle pedal çevirdi. Vali Eldivan, burada yaptığı açıklamada, festivalle Bayburt'u ve dünyanın en tehlikeli yolunu tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Anda Trabzon ekibi burada stant açtı ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Soğanlı Geçidi'nden itibaren pedal çeviren bisikletçiler, Anda ekibinin gözetiminde zaman zaman yoğun sis altında 13 keskin virajdan oluşan Derebaşı mevkisine indi ve geri döndü. Olası kazalara karşı hazır bulunan Anda ekibi, güzergahta tam zamanlı dronlu kontrol de gerçekleştirdi.

"İhtiyaç duyduğun her anda Anda yanında"

Anda Trabzon İl Başkanı Yunus Ersoy, yaptığı açıklamada, Anda'nın Göktürkçede kan kardeş anlamına geldiğini, 2014'te Türkmendağı ve civar bölgelerde mazlum ve mağdurlara insani yardım ulaştırmakla başlamış bu kutlu hareketin 2016'da Anda Kardeşe Vefa Derneği adı altında resmiyet kazandığını anlattı. Derneğin, insani yardımın yanı sıra, 2017'de faaliyetlerine arama kurtarmayı da eklediğini dile getiren Ersoy, arama kurtarma faaliyetlerinin bu tarihten itibaren AFAD koordinesinde sürdürüldüğünü vurguladı. Ersoy, 10 bin dolayında gönüllüsü bulunan Anda'nın yurt içi ve yurt dışında yardıma muhtaçlara el uzattığını kaydetti. Anda'nın Türkiye'de ikinci olarak 3 yıldız alan en ağır seviye arama kurtarma yetkisine sahip olduğunun altını çizen Ersoy, derneğin 47 ilde il başkanlığı bulunduğunu, diğer iller ve yurt dışında temsilcikleri olduğunu kaydetti.

Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu üyesi derneğin, doğada arama kurtarma, kentsel arama kurtarma, atlı arama kurtarma, dronlu arama kurtarma, su altı ve su üstü arama kurtarma ile orman yangınları konularında failyet yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "Tamamen gönüllülük esasına göre çalışan derneğimiz dünyanın dört bir tarafında mazluma ve mağdura el uzatıyor. İhtiyaç duyduğun her anda Anda yanında" dedi.

Festival daha sonra Şehit Osman Kümbeti'nden Aslan Dağı'na tanıtım turu ve Bayburt Üniversitesindeki tören ile devam etti.

Derebaşı Virajlarında Bisikletçilerin Güvenliği Anda Trabzon Ekibi Tarafından Sağlandı
Kaynak: İHA

Bayburt, Trabzon, Spor, Güvenlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Derebaşı Virajlarında Bisikletçilerin Güvenliği Anda Trabzon Ekibi Tarafından Sağlandı - Son Dakika

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