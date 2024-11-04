Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen kediyi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri canlı olarak kurtardı.
Olay, Derinkuyu ilçesi Tilköy Yukarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kedinin su kuyusuna düştüğü ihbarını alan AFAD ekibi, kısa sürede bölgeye gitti. Yaklaşık 25 metre derinlikte olan kuyuya inen ekipler, kediyi çıkardı.
Kurtarılan kedi sahibine teslim edildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Derinkuyu'da Kedi Kuyuya Düştü, AFAD Kurtardı - Son Dakika
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