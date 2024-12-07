Develer Görücüye Çıktı: Aydın Sokaklarında İlginç Manzaralar

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Görücüye çıkan develer ilginç görüntülere sahne oldu

Yıllar sonra bulvara çıkan develere vatandaşların ilgisi yoğun oldu

AYDIN - Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in sokaklarında yıllar sonra görücüye çıkan develere vatandaşların ilgisi yoğun olurken, görücüye çıkarak şehir turu atan develer ilginç görüntülere sahne oldu.

Özellikle Ege Bölgesi'nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinde mücadeleler devam ederken, Pazar günü Efeler'de gerçekleştirilecek olan 3. Geleneksel Deve Güreşi Festivali öncesinde arenaya çıkacak pehlivan develer şehir turu attı. Yıllar sonra ilk defa bulvarda gezen develer, ilginç görüntülere sahne olurken, develere vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Görücüye çıkan ve Aydın sokaklarında gezen develeri gören vatandaşlar, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Efeler Belediyesi ile Kuyulu Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Derneği işbirliğiyle düzenlenecek 3. Geleneksel Efeler Kuyulu Deve Güreşi Festivali öncesinde, Efeler Belediyesi önünde toplanan develer, Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüyerek Atatürk Kent Meydanı'na ulaştı. Kortejde yer alan ve davul zurna eşliğinde vatandaşlarla birlikte yürüyen Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin de Efeler halkını selamladı.

Deve güreşlerinin bir kültür mirası olduğuna dikkat çeken Başkan Yetişkin, bu kültürün gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade ederek "Çocukluğumda deve güreşlerinin olacağını sokaklarda gezen develerden öğrenirdim. Bu, yaşatılması ve çocuklarımıza aktarılması gereken kültürel bir gelenek. Bize yürüyüş güzergahı boyunca takip eden tüm mesai arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 8 Aralık Pazar günü Kuyulu Arena'da düzenlenecek olan 3. Geleneksel Efeler Kuyulu Deve Güreşi Festivali'ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Keyifli bir gün olacağını düşünüyoruz. Bu kültürü, develerimizi, deveciliğimizi, Türkmen, Yörük kültürümüzü tanıtmak ve çocuklarımıza aktarabilmek için hepinizi oraya davet ediyorum" dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen isteği kırmayan Başkan Yetişkin, zeybek oynadı. Yetişkin'in zeybek oynaması vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı.

Yürüyüşe Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in yanı sıra Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, belediye başkan yardımcıları Barış Altıntaş, Muttalip Özsemerci ve İbrahim Metin Başer ile birlikte meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.