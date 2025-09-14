Develi'de Rekor Kan Bağışı - Son Dakika
Develi'de Rekor Kan Bağışı

Develi'de Rekor Kan Bağışı
14.09.2025 13:24
Galatasaray taraftarları, Kızılay gezici istasyonunda 82 ünite kan bağışıyla rekor kırdı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'na kurulan Kızılay Gezici Kan Bağış İstasyonu'na gelen Develi'deki Galatasaray taraftarı sporseverler 82 ünite ile rekor kan bağışı yaptı.

Kurulma aşamasındaki Develi Galatasaraylılar Derneği Başkanı Oğuzhan Yiğit ve Kızılay Develi Şube Başkanı Yunus Erdoğan'ın birlikte organize ettikleri sosyal sorumluluk projesine yoğun ilgi oldu.

Derneğin henüz kurulmadan birçok etkinlik düzenlemesi ilçede ilgi uyandırdı. En kısa sürede derneği kurup Develi'de spor, sosyal ve kültürel anlamda direkt kulüp ile bağlantılı çalışarak Develi'den Türkiye'ye açılan kapı olacağını söyleyen Başkan Yiğit; hedeflerinin futbol, basketbol ve yüzme alanlarında antrenörlü kurslar olduğunu ve seçmelerle Develi'de yetişen yeteneklerin umut ışığı olacaklarını da belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

12:46
