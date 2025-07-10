Develi'de Yaz Kur'an Kursları Başlıyor - Son Dakika
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Develi'de Yaz Kur'an Kursları Başlıyor

Develi\'de Yaz Kur\'an Kursları Başlıyor
10.07.2025 13:03  Güncelleme: 13:07
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Develi Müftülüğü, 2025 yazında çocuklar için Yaz Kur'an Kursları düzenleyecek. Kurslar, dini eğitimlerin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler sunarak çocukların gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Develi Müftülüğü'ne bağlı cami, Kur'an kursları ve Develi Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi'nde, Yaz Kur'an Kursları kapsamında 2025 yaz ayları için hazırlanan Kur'an kursu eğitimlerinde çocuklara hem manevi hem de sosyal gelişim imkanı sunuluyor.

Develi Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları'nda her yaş grubundaki çocuklar ve gençlerden oluşan kız ve erkek öğrenciler; 30 Haziran'da başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek olan Yaz Kur'an Kursları'nda hem dini hem manevi değerlerini öğrenecek hem de sosyal olarak gelişim sağlayacak. Yaz Kuran Kurslarında çocuklar ve gençler sadece Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerle değil; değerler eğitimi, adab-ı muaşeret dersleriyle birlikte futbol, yüzme, at biniciliği, okçuluk, piknik, sinema, tiyatro ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor. Etkinlikler çerçevesinde ayrıca gezi ve kamp organizasyonları da planlanıyor. 2025 yılında Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Yaz Kursları boyunca Müftülüğe tahsis edilen Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu'nda gün boyunca çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Develi Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezi tarafından Yaz Kur'an Kursları tanıtım etkinliği Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunda düzenlendi. Etkinliğe, Kaymakam Selim Çomaklı, Belediye Başkanı Adem Şengül, Müftü Emin Patan, Milli Eğitim Müdürü Ali Arslan, İlçe Protokolü ve veliler katıldı.

Tanıtım etkinliğinde Kaymakam Selim Çomaklı ve ilçe protokolü de ok standında ok attı. Öte yandan Develi Müftülüğü tarafından 2025 yılı yaz aylarında, 100 camide, 64 Kur'an Kursunda, bir okulda, bir ERVA Spor Okulu'nda biride Yatılı Yaz Kursu olmak üzere toplam 167 noktada Yaz Kur'an Kursları düzenlenerek, bu kurslarda bin 700 erkek bin 500 de kız öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 200 öğrenci eğitim görüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Develi'de Yaz Kur'an Kursları Başlıyor - Son Dakika

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