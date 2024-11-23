Devfest 2024 Kayseri Gerçekleşti - Son Dakika
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Devfest 2024 Kayseri Gerçekleşti

Devfest 2024 Kayseri Gerçekleşti

Kayseri Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte yapay zeka ve dijitalleşme konuları işlendi.

23.11.2024 13:54
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Kayseri Üniversitesi'nde Bilişim Öğrenci Kulübü ve Geliştirici Öğrenciler Kulübü tarafından 'Devfest 2024 Kayseri' etkinliği gerçekleştirildi.

Üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesi'ndeki Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, alanında uzman davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa etkinliğin selamlama konuşmasında, öğrenciler tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Karamustafa konuşmasında şunları kaydetti;

"Yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri konuları hayatımızın her noktasında bulunmaktadır. Savunma sanayiinden eğitime, sağlık sektörüne, hatta kendi sektörü olan yazılım sektörüne; yazılım sektörünü geliştirmek için de bu konulara hakim olmak, iyi öğrenmek gerekiyor. Bu çerçevede, Kayseri Üniversitesi olarak bizler de gerek Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulumuzun programları, gerekse yeni faaliyete geçireceğimiz Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültemizin bölümleri ile bu alanda ülkemizin nitelikli insan kaynağını yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bugün dünyada iktisadi ve teknolojik olarak söz sahibi ülkelere baktığımızda, bu alanlarda kuvvetli bilgi birikimi olan ülkeler olduğunu görüyoruz. Biz de ülkemizin bu alanda daha da fazla söz sahibi olabilmesi, yükselen bir değer olarak bulunduğumuz coğrafyada daha da güçlü olabilmesi, sizlerin bu konudaki yetkinlik ve yeterliliğinizin daha da üst düzeyde olabilmesine bağlı olduğunun farkındayız, bunun için gayret ediyoruz. Ben bu etkinliğin güzel ve faydalı bir etkinlik olmasını diliyor, katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum."

Farklı sektörlerden alanlarında bilgi birikimine sahip sekiz davetli konuşmacının bilgi ve tecrübesini paylaştığı etkinlik gün boyu sürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Devfest 2024 Kayseri Gerçekleşti - Son Dakika

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