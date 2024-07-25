Devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen karı koca, devrilen traktörün altında kalarak can verdi. İbrahim ve Fevziye Altınoluk'un hayatını kaybettikleri belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.07.2024 20:07
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Devrilen traktörün altında kalan karı koca hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde üzüm bağından dönen karı koca, devrilen traktörün altında kalarak can verdi.

Kaza, akşam saatlerinde Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yenicekent Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Altınoluk (58), eşi Fevziye Altınoluk ile birlikte Narlıdere mevkiinde bulunan üzüm bağında çalışmaya gitti. Akşamüzeri işlerini bitiren karı koca, traktörlerine binerek evlerine doğru yola çıktı.

İbrahim Altınoluk'un kullandığı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 3 metrelik yükseklikten yuvarlanan traktör, bir üzüm bağına düşerek durabildi. Evlerine az bir mesafe kalan kaza yapan karı koca, devrilen traktöründe altında kaldı. Devrilen traktörün fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılan İbrahim ve Fevziye Altınoluk'un hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada hayatını kaybeden karı kocanın cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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