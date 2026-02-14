Aydın Türkiye\'de ilklerin kenti oluyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile DSİ arasında imzalanan protokolle Didim Akbük'te günlük 10 bin metreküp deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek arıtma tesisi için süreç resmen başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Didim Akbük'te Türkiye'nin ilk örneklerinden biri olacak Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesi için önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurulacak tesisin günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştüreceği belirtildi. Projenin, özellikle kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağı vurgulandı. Ayrıca, stratejik yatırımla birlikte Akbük'ün içme suyu arz güvenliğinin güçlendirileceği ve iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapının inşa edileceği ifade edildi.

Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamasında "Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokolle, ülkemizde ilk örneklerinden biri olacak Didim Akbük Deniz Suyu Arıtma Tesisi'ni hayata geçirecek bir adım atıyoruz. Günlük 10 bin metreküp deniz suyunu arıtarak içme suyuna dönüştürecek tesisle; kuraklık riskine karşı alternatif ve sürdürülebilir bir su kaynağı oluşturacağız. Bu stratejik yatırımla, Akbük'ün içme suyu arz güvenliğini güçlendiriyor; iklim değişikliğine karşı dirençli bir altyapı inşa ediyoruz. Aydın'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - AYDIN