Didim Altınkum Sahili\'nde Su Baskını Sorununa Kalıcı Çözüm

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Didim Altınkum Sahili'nde meydana gelen sel ve su baskını sorununa Didim Belediyesi'nden kalıcı çözüm geldi.

Didim'in en kalabalık mahallelerinden birisi olan Altınkum Mahallesi'nde yer alan Altınkum Sahili'nde, mevcut yağmur suyu hattının yetersiz kalmasından dolayı yağışlı havalarda meydana gelen sel ve su baskınlarına Didim Belediyesi'nden kalıcı çözüm geldi. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Bölgede yapılan çalışmalar sayesinde, yoğun yağışlarda dahi suyun hızlı ve etkili bir şekilde tahliye edilmesi sağlanarak su baskını riski ortadan kaldırıldı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Altınkum Sahili'nde yağışlı havalarda sel ve su baskınları meydana geliyordu. Bunun önüne geçmek için Belediye ekiplerimiz tarafından bölgeye ek yağmur suyu tahliye borusu döşendi. Yapılan çalışmalarla su baskını riski ortadan kaldırıldı" ifadelerini kullandı. - AYDIN