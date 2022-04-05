Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı - Son Dakika
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Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı

05.04.2022 11:37
Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın imza projeleri arasında yer alan Didim Amfitiyatro çalışmalarında sona gelindi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın imza projeleri arasında yer alan Didim Amfitiyatro çalışmalarında sona gelindi. Didim Belediyesi ekipleri, vatandaşlar ile buluşmak için gün sayan dev projede çevre düzenlemesine başladı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında yer alan, tamamlanmasıyla yalnızca Didim'e değil tüm Türkiye'ye değer katması hedeflenen Didim Amfitiyatro çalışmalarında sona gelindi. Didim 2'nci Koy'da yükselen ve tamamlanmasıyla 4 bin kişi kapasiteli dev bir merkez haline gelecek olan Didim Amfitiyatro, vatandaşlar ile buluşmak için gün sayıyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın seçim vaatleri arasında yer alan Didim Amfitiyatro'nun Haziran ayında açılması planlanıyor.

Eşsiz etkinlikleri mavi ile yeşilin kesiştiği Didim 2'nci Koy'da vatandaşlar ile buluşturacak olan Didim Amfitiyatro çevresinde Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı doğrultusunda, düzenleme çalışmalarına başladı.

Birçok iş makinesi ve onlarca personelin desteği ile gerçekleştirilen çalışmaları bölgeye giderek inceleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Uzun uğraşlarımız sonucunda Didim'e ve ülke turizmine değer katacağını düşündüğümüz Didim Amfitiyatro'yu şehrimize kazandırmayı başardık. Görüyoruz ki burada çalışmalarda sona gelindi ve Didim Belediyesi ekiplerimiz düzenleme çalışmalarına başladı. Böyle büyük bir projeyi bu kadar hızlı sonlandırarak kentimize kazandırmak bizlere gurur veriyor. İnanıyoruz ki Didim Amfitiyatro, Didim'i bir üst seviyeye taşıyacak. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma, ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı
Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı
Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı
Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı
Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı

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Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi, Amfitiyatro, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Amfitiyatro'da çevre düzenlemesi için ilk adım atıldı - Son Dakika


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