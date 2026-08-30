Didim Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Didim Barış Şenliği başlıyor

Didim Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenecek Didim Barış Şenliği, 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' temasıyla 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. 31 yıldır Ege'nin iki yakasından barışın, dostluğun ve kardeşliğin sesini yükselten şenlik, bu yıl da farklı dilleri, kültürleri ve sanatın farklı renklerini aynı duyguda buluşturacak.

Sergiden söyleşiye, tiyatrodan halk oyunlarına, spordan konserlere uzanan iki günlük program kapsamında Didim'in farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle, barışın sesi bir kez daha Didim'den yükselecek. 31 Ağustos'ta Şapel & MÜBEV'de Yoran Köyü Fotoğraf Sergisi' ile başlayacak program, Didim Amfiteatr Yeşil Alan'da Samos Müzik Grubu, Karlovasi Samos Ionikos Kültür Derneği Halk Oyunları ve Didim Belediyesi Halk Müziği Korosu ve Halk Oyunları Ekibi ile devam edecek. Akşam saatlerinde Didim Amfiteatr'da gerçekleştirilecek Gizli Bahçe Akustik Konseri, şenliğin 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' temasını müzikle buluşturacak. Gecede İlkay Akkaya, Fransız sanatçı Eléonore Fourniau, Amerikalı keman virtüözü Audrey Wozniak ve Gizli Bahçe Akustik Konserleri'nin kurucusu Doğu Ekin sahne alacak.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Ayşenur Ezgi Eygi Anıt Parkı'nda düzenlenecek çelenk koyma töreni ile başlayacak program, Altınkum'da gerçekleştirilecek Barış Kupası yelken yarışı, denize çelenk bırakma ve plaj voleybolu etkinlikleriyle devam edecek. DİGEM'de Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından 'Rüyadaki Oyuncaklar' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. 'Didim'in Kayıp Köyü, Yoran' başlıklı söyleşide Yüksek Mimar, Yazar Muharrem Çetinel ile Yazar Sideris Papageorgiou bir araya gelecek.

Şenliğin ana temasını taşıyan 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' başlıklı söyleşide ise Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Eski Belediye Başkanı Mehmet Soysalan, Ege Barış ve İletişim Derneği Başkanı Zeynep Altıok ve Gazeteci Merih Ak bir araya gelecek. Söyleşide barışın yanı sıra Didim Barış Şenliği'nin 31 yıllık yolculuğu ve bu mirasın geleceğe taşıdığı umut konuşulacak.

Günün ilerleyen saatlerinde Apollon Tapınağı'ndan Altınkum Medusa'ya bisiklet turu, ardından Altınkum Medusa'dan Aytepe'ye Barış Korteji gerçekleştirilecek.

Şenliğin Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'ndaki bölümünde Didyma Barış Ödülü ve Plaket Töreni gerçekleştirilecek. 31. Didim Barış Şenliği'nin finalinde ise Candan Erçetin Didimlilerle buluşacak. Türk müziğinin güçlü ve sevilen seslerinden Erçetin, kendine özgü yorumuyla şarkılarını bu kez barış için seslendirecek. İki gün boyunca farklı dilleri, kültürleri ve müzikleri aynı duyguda buluşturacak 31. Didim Barış Şenliği, Candan Erçetin konseriyle sona erecek.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, 31 yıldır sürdürülen Didim Barış Şenliği'nin bir uygarlık mirası olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Barışı konuşmanın bir zamanı olmaz; barışı her zaman daha çok konuşmamız lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış' sözü yalnızca ülkemize bırakılmış bir ilke değil, bütün insanlığa yöneltilmiş evrensel bir barış dileğidir. Ege'nin iki yakasında yaşayan halklar olarak yüzyıllardır ayrı dillerde konuşsak da aynı ezgilerde buluşmayı başardık. Aynı denize baktık, aynı türküleri başka başka dillerde söyledik, aynı sofraların etrafında buluştuk. Bugün bize düşen, bu ortaklığı korumak ve gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğunu üstlenmektir. Didim Barış Şenliklerini bu nedenle yalnızca 31 yıldır sürdürdüğümüz bir kent geleneği olarak değil, bir uygarlık mirası olarak kabul ediyoruz. Barışın dilini, kültürünü ve umudunu geleceğe taşımayı da bir insanlık borcu olarak görüyoruz. Bu yıl 'Ayrı Dilde, Aynı Ezgi: Barış' diyoruz. Çünkü 31 yıl önce Didim'den yükselen o çağrı bugün hala çok kıymetli. Biz o şarkıyı söylemekten hiç vazgeçmeyeceğiz. Ege'nin iki yakasından, farklı dillerde ama aynı umutla, barışın sesini birlikte yükseltmeye devam edeceğiz. Tüm halkımızı, o şarkıyı birlikte söylemek için 31. Didim Barış Şenliği'ne davet ediyorum."