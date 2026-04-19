Başkan Gençay: "Didim\'de eşitlik var"

19.04.2026 16:57  Güncelleme: 16:58
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da düzenlenen Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri’nde yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerde eşitlik politikalarının önemini vurguladı ve Didim Belediyesi’nin uyguladığı 'Didim Yerel Eşitlik ve Kadın Odaklı Sosyal Politika Modeli'ni tanıttı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, örnek ve öne çıkan sosyal belediyecilik uygulamaları nedeniyle davetli olduğu Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri'nde yaptığı konuşmada, eşitlik politikalarının yerel yönetimlerin merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, Didim'de hayata geçirilen modelin Türkiye'ye örnek olabilecek nitelikte olduğunu ifade etti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, örnek ve öne çıkan sosyal belediyecilik uygulamaları nedeniyle davetli olduğu Ankara'da düzenlenen Sosyal Demokrasi Derneği'nin Ali Dinçer 1. Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri kapsamında gerçekleştirdiği konuşmada, yerel yönetimlerde eşitlik politikalarının önemine dikkat çekti.

"Ionia'nın incisi, kadim bilgeliğin kenti Didim'den sizlere selam getirdim" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Hatice Gençay, son dönemde özellikle gençleri etkileyen şiddet olaylarının toplumda oluşturduğu derin üzüntüyü dile getirerek, yerel yönetimlerin sosyal sorumluluğunun her zamankinden daha hayati hale geldiğini vurguladı. Konuşmasında sosyal demokrat belediyeciliğin tarihi köklerine değinen Başkan Hatice Gençay, Ali Dinçer'in toplumcu belediyecilik anlayışının bugün hala yol gösterici olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Fikri Sönmez ve Osman Özgüven gibi isimlerin ortaya koyduğu yerel yönetim deneyimlerinin, halkla birlikte yönetmenin mümkün olduğunu gösterdiğini belirten Başkan Hatice Gençay, "Adil ve dayanışmacı bir yerel yönetim anlayışı bu topraklarda mümkündür" dedi.

Didim Belediyesi'nin eşitlik yaklaşımını sadece bir yerel politika başlığı olarak görmediğini ifade eden Başkan Hatice Gençay, eşitliği aynı zamanda demokrasi ve Cumhuriyetin temel meselesi olarak tanımladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün halkçılık ilkesine atıfta bulunan Başkan Hatice Gençay, yerel yönetimlerde eşitlik politikalarının hayata geçirilmesini tarihi bir sorumluluk olarak değerlendirdi.

Başkan Hatice Gençay, konuşmasında Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Didim Yerel Eşitlik ve Kadın Odaklı Sosyal Politika Modeli'ni detaylarıyla paylaştı. Model kapsamında; Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) imzalandı, Şiddete Karşı Tutum Belgesi kabul edildi, Eşitlik ve Şiddetle Mücadele komisyonları kuruldu, Yerel Eşitlik Eylem Planı (YEEP) oluşturuldu, Kadın ve Aile Danışma Merkezi hayata geçirildi, Kadın Meclisi kurularak katılımcı yönetim güçlendirildiğini belirtti.

Başkan Hatice Gençay, bu modelin yalnızca kadınlara yönelik değil, toplumun tamamını dönüştüren bütüncül bir yapı olduğunu vurguladı.

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik çalışmaların somut sonuçlar verdiğini belirten Başkan Hatice Gençay, kadın üretim atölyeleri, eğitim destek programları ve farkındalık çalışmalarıyla Didim'de güçlü bir dönüşüm başladığını ifade etti.

"Kadınların güçlenmesi yalnızca bir sosyal politika değil, toplumsal kalkınmanın anahtarıdır" diyen Başkan Hatice Gençay, bu yaklaşımın dirençli kentler oluşturmanın temel unsuru olduğunu söyledi.

Konuşmasında kültür ve sanatın toplumsal dönüşümdeki rolüne de değinen Başkan Hatice Gençay, Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun bu süreçte önemli bir işlev üstlendiğini belirtti.

Ayrıca, ev sahipliği ve kültür-sanat alanındaki çalışmaları nedeniyle Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na teşekkür etti.

Konuşmasını güçlü bir mesajla tamamlayan Başkan Hatice Gençay, şu ifadeleri kullandı:

"Didim'de eşitlik var. Bu bir slogan değil, bir yönetim modelidir. Eşitlik olan yerde adalet, adaletin olduğu yerde barış, barışın olduğu yerde ise gelecek vardır."

Didim Belediyesi, eşitlik, kapsayıcılık ve sosyal adalet temelinde geliştirdiği bu modeli Türkiye genelinde yaygınlaştırmak üzere tüm yerel yönetimleri ortak bir dayanışma çağrısına davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

