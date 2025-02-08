Didim Belediyesi \'Mahallemi Dinliyorum\' Projesi ile Vatandaşlarla Buluştu

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Didim Belediyesi tarafından başlatılan 'Mahallemi Dinliyorum' buluşmaları kapsamında, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı çözmek amacıyla Didim Belediyesi tarafından başlatılan Mahallemi Dinliyorum projesi, Altınkum Mahallesi'nde devam etti. Proje kapsamında, Altınkum Mahallesi'nde bir kafeteryada gerçekleştirilen toplantıya, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Ali Çelik ile Kaan Topçuoğulları, Altınkum Mahalle Muhtarı Mustafa Tıkkın, Belediye Meclis üyeleri, belediye birim amirleri ve Altınkum Mahallesi sakinleri katıldı. Vatandaşların büyük katılım gösterdiği toplantıda, Başkan Gençay, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyip notlar aldı.

Didim Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri bulmak amacıyla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sorunlarını daha hızlı tespit ediyor, çözüm konusunda fikir alışverişinde bulunuyoruz. Daha güzel bir Didim için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - AYDIN