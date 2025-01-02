Didim Belediyesi\'nden Regaip Kandili İkramı

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Didim Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Didim Merkez Camii önünde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları tarafından mübarek üç aylara girişi haber veren Regaip Kandili dolayısıyla, Didim Merkez Camii önünde kurulan stantta Didimli vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Tüm vatandaşların Regaip Kandili'ni kutlayan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Üç ayların müjdecisi, Ramazan ayının habercisi olan Regaip Kandili'nin ülkemize huzur, barış ve bereket getirmesini dilerim. Hayırlı kandiller" ifadelerine yer verdi. - AYDIN