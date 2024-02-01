Didim Belediyesi Okullarda Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan okullarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçeleri ve çevrelerinde genel temizlik çalışmaları yapılırken, merdivenler tazyikli su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Çalışmalar sonucunda okul bahçeleri öğrenciler için temiz ve güvenli bir hale getirildi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için okullarda temizlik çalışmaları gerçekleştirdik. Çocuklarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.