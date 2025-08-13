Didim Belediyesi Ulaşım Kalitesini Artırıyor

Didim Belediyesi, kent genelinde ulaşım kalitesini yükseltmek amacıyla yeni yolların yapımı ile mevcut yolların bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı program dahilinde yürütülen çalışmalarla, ilçenin farklı noktalarında yollar dayanıklı ve estetik parke taşlarıyla düzenleniyor; bakım ve onarım faaliyetleriyle de trafik güvenliği ve yaya ulaşımı güçlendiriliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Halkımızın güvenli, modern ve konforlu yollarda seyahat etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni yol yapımı ve mevcut yolların bakım-onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Daha güzel bir Didim için hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - AYDIN