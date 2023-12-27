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Didim Belediyesi, güvenli ulaşım için yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Didim Belediyesi, vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşımlarını karşılamaları için yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Didimli vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını karşılamaları için Didim Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Didim Belediyesi, güvenli ulaşım için yol yapım çalışmalarına devam ediyor
27.12.2023 - 14:16,
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Didim Belediyesi, vatandaşların daha güvenli yollarda ulaşımlarını karşılamaları için yol yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Didimli vatandaşların daha modern ve güvenli yollarda ulaşımlarını karşılamaları için Didim Belediyesi ekipleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen faaliyetler kapsamında, Altınkum Mahallesi Poyraz Caddesi'nde kilit parke taşı çalışmalarında sona gelindi. Bunların yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri ile birlikte, Akansu Caddesi'nde altyapı ve kanalizasyon çalışma hattı tamamlanmasının ardından sıcak asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Didimli vatandaşların daha güvenli ve modern ulaşım ağına sahip olmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Altınkum Mahallesi Poyraz Caddesi'nde sürdürmüş olduğumuz kilit parke taşı çalışmalarında sona geldik. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından yolumuzu vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Aynı zamanda, Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve ASKİ ekiplerimizle ortaklaşa sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde, Hisar Mahallesi Akansu Caddesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte caddemizi sıcak asfalt ile kavuşturacağız. Çalışmalarımız yakın zamanda sona erecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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