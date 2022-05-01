Didim'de 1 Mayıs meydanda kutlandı - Son Dakika

Türkiye genelinde olduğu gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı Aydının Didim ilçesinde de kutlandı. 2 yıllık pandeminin ardından gerçekleşen kutlamalara katılım yoğun olurken meydana gelen gruplar halaylar çekip bayramı kutladı.

Didim'de 1 Mayıs İşçi Bayramı aralarında Siyasi parti, sendika ve Sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 1 Mayıs Platformu tarafından kutlandı. Didim Belediyesi önünden başlayan kutlamalara Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcıları Yusuf Deveci ve Öznur Gündoğdu, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Cem evi Dernek Başkanı Hüseyin İlhan, CHP'li bazı belediye meclis üyeleri, Siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ile sendikalar katıldı. Saat 11. 00'de Belediye önünden toplanan gruplar Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk bulvarı üzerinden yürüyüş gerçekleştirdi. Emniyet güçlerinin tedbir aldığı yürüyüş pandemi sonrasına ilk kez maskesiz ve önlemsiz olarak gerçekleştirildi. - AYDIN