Didim’de 22. Yazarlar Festivali başladı - Son Dakika
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Didim’de 22. Yazarlar Festivali başladı

Didim’de 22. Yazarlar Festivali başladı
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Didim Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 22. Yazarlar Festivali, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle başladı.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 22. Yazarlar Festivali, edebiyatseverlerin yoğun ilgisiyle başladı. 15 Ağustos'a kadar devam edecek festival, birbirinden değerli yazarları, akademisyenleri, sanatçıları ve düşünce insanlarını Didim'de okurlarıyla buluşturacak.

Festivalin ilk gününde Prof. Dr. Ahmet Özer, İlyas Salman, Özgür Ovacık ve Filiz Hekimoğlu, söyleşi ve imza etkinliklerinde okurlarıyla bir araya gelerek edebiyat dolu bir akşam yaşattı. 22. Yazarlar Festivali kapsamında önümüzdeki günlerde İlker Başbuğ, Uğur Dündar, Emre Kongar, Prof. Dr. Canan Karatay, Sinan Akyüz ve Tamer Levent gibi birbirinden değerli isimlerin yanı sıra birçok yazar ve sanatçı da Didimli okurlarla buluşacak.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Yazarlar Festivali'nin kentin kültür yaşamına önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Yazarlar Festivalimizle, edebiyatın, düşüncenin ve sanatın değerli isimlerini halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam ederken, Didim'i bu alanda önemli bir buluşma noktası olarak yaşatmayı sürdüreceğiz. Tüm halkımızı festivalimiz boyunca söyleşi ve imza etkinliklerimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Festival, 15 Ağustos'a kadar Altınkum'da düzenlenecek söyleşi ve imza etkinlikleriyle edebiyatın farklı kalemlerini ve okurlarını bir araya getirmeyi sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim’de 22. Yazarlar Festivali başladı - Son Dakika

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