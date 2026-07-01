Didim Belediye Başkanı Gençay'ın İbadet Alanı Çözümüne Cumhur İttifakı'ndan Ret Oyu

(AYDIN) - Apollon Tapınağı çevresindeki caminin yapısal sorunlar nedeniyle tahliye edilecek olması üzerine Didim Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini sürdürebilmeleri amacıyla geçici ibadet alanı oluşturulmasına yönelik çalışma başlattı. Belediye Meclisi'nde görüşülen yetki talebi, Cumhur İttifakı üyelerinin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

Didim'de Apollon Tapınağı çevresinde bulunan camide tespit edilen yapısal çatlaklar nedeniyle tahliye ve restorasyon süreci başlatılırken, bölgede ibadetin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla geçici bir ibadet alanı oluşturulması gündeme geldi. Bu kapsamda Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın ilgili kurumlarla protokol yapılabilmesi için Belediye Meclisi'nden talep ettiği yetki, oy çokluğuyla kabul edildi.

Apollon Tapınağı çevresinde bulunan camide tespit edilen yapısal sorunlar nedeniyle Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapının tahliye edilmesine, güçlendirilmesine ve restorasyonunun yapılmasına karar verildi. Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda mevcut ibadet alanının kullanım dışı kalacak olması, bölgede vatandaşların ibadetlerini sürdürebilecekleri geçici bir alan oluşturulması ihtiyacını gündeme getirdi.

BAŞKAN GENÇAY'DAN ALTERNATİF ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Didim Belediye Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısında konu görüşüldü. Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye olarak tüm inançlara ve ibadet özgürlüğüne saygı duyduklarını belirterek, vatandaşların ibadetlerini çadır gibi geçici çözümler yerine daha güvenli, sağlıklı ve uygun koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla alternatif bir çözüm üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NDAN RET OYU

Başkan Gençay, bu kapsamda ilgili kurumla protokol yapılabilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için Belediye Meclisi'nden yetki talep etti. Mecliste yapılan oylamada söz konusu yetki talebi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin kabul oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Kararla birlikte Didim Belediyesi, Koruma Kurulu'nun tahliye kararı sonrasında ortaya çıkan geçici ibadet alanı ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilgili kurumlarla görüşme ve protokol süreçlerini yürütme yetkisini aldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hatice Gençay, ibadet özgürlüğünün toplumun ortak değeri olduğunu belirterek, vatandaşların dini vecibelerini uygun koşullarda yerine getirebilmesine yönelik çözüm önerisinin mecliste ret oyu almasının kendisini şaşırttığını ifade etti.