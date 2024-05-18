Engelliler Haftası\'nda Didim\'de Engellilere Temsili Askerlik Töreni Düzenlendi

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Engelliler Haftası dolayısıyla Didim Garnizon Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törenle engelli 8 kişi temsili askerlik töreni için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreni sonrasında engellilere terhis belgesi ile plaket ve hediyeler verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan konuşmasında, "Türk milleti yediden yetmişe kadını ve erkeği ile ezelden ebediyete kadar asker bir millettir. Bunu kurduğu devletler ve imparatorluklarla tüm dünyaya ispatlamıştır. Bugün aramıza katılan özel yürekli silah arkadaşlarımız vatan savunması, askerlik görevi denildiğinde Türk milletinin hiçbir engeli tanımadığına en güzel örnektir. Bu inanç ve bu ruh sayesinde şanlı bayrağımız göklerde dalgalanmış ve dalgalanmaktadır ve sonsuza dek dalgalanacaktır. Sevgili silah arkadaşlarım buraya peygamber ocağına er yatağına hoş geldiniz. Her karış toprağı ecdat kanı ile sulanmış Anadolu topraklarında kefensiz ve mezar taşsız yatan ecdadımızın yüz akısınız. Bugün her türlü engeli arkanızda bırakarak bayrak ve vatan sevgisi ile buraya geldiniz. Bu inanç bizlerin en büyük itici gücüdür. Askerlik görevini ifa etmek üzere aramıza katılan bu özel bu güzel yürekli silah arkadaşlarımızın çok değerli anne babaları ve aileleri sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu özel insanlara bu vatan ve bayrak sevgisini sizler aşıladınız. Başta sizler olmak üzere sizin gibi askerlik vazifesini yapmak üzere kınalı kuzularını buraya gönderen tüm anne ve babalarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vatan üzerinde hür ve bağımsız olarak kendi isimlerimizle ve inançlarımızla yaşıyorsak bu şanlı bayrak üzerimizde dalgalanıyorsa bunu bu vatan uğruna hayatlarını hiçe sayan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere hayatlarını feda eden ve hayatlarını hiçe sayan şehitlerimiz, gazilerimize, anne babalarımıza ecdadımıza borçluyuz. Bu vesile ile bu topraklar için Çanakkale'de, Galiçya'da, Arabistan yarımadasında, Kore'de, Kıbrıs'ta ve terörle mücadele harekatlarında hayatlarını feda eden asker, polis ve devlet görevlisi şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize şükranlarımızı iletir Allahtan rahmet dilerim" ifadelerine yer verdi.

İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise yaptığı konuşmasında "Ne mutlu bize ki bu millet bağrından çıkan bu orduyla dünya tarihinde başka hiçbir devlete başka hiçbir millete nasip olmayacak şekilde bütünleşmiş, tek yürek, tek parça olmuştur. Bugün bizler tarih boyunca olduğu gibi kadını ile erkeği ile yediden yetmişe her daim vatanımız için canımızı vermeye hazır olduğumuzu, bayrağımız için, milletimiz için şehadet şerbeti içmeye hazır olduğumuzu gösterdiğimiz gibi sekiz tane aslan yürekli, engel tanımayan neferimiz bugün bu şanlı ordunun bir parçası olacaklar. Ne mutlu onlara ne mutlu onları yetiştiren kıymetli ailelerine. Bu güzel töreni Bu aslan parçalarının, bu şanlı ordunun parçası olacağı bu törene sizler de hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz" dedi.

Ardından 8 engelli asker için yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninin ardından askerlere terhis belgeleri verilirken, ardından kurumlar ve odalar engelliler askerleri çeşitli belge ve hediyeler vererek tebrik etti.

Kuzu günleri kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalar da renkli görüntülere sahne oldu. Garnizon Komutanlığında görevli askerlerin yarıştığı etkinlikte dereceye giren askerlere ödüller verildi. İlçe Garnizon Komutanı Saçan, etkinliğe destek olan kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Didim'de Garnizon Komutanlığındaki törene Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Belediye Başkanı Hatice Gençay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Gani Solak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Didim Engelliler Dernek Başkanı Resul Yazıcı, Oda ve STK başkan ve yöneticileri, bazı muhtarlar, engelli aileleri ile davetliler katıldı. - AYDIN