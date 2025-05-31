Didim'de 'Kucaklaşma Zamanı' Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika
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Didim'de 'Kucaklaşma Zamanı' Projesi Başarıyla Tamamlandı

Didim\'de \'Kucaklaşma Zamanı\' Projesi Başarıyla Tamamlandı
31.05.2025 18:09  Güncelleme: 18:12
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Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve diğer kurumların iş birliğiyle yürütülen 'Kucaklaşma Zamanı' projesi, ödül töreniyle sona erdi. Proje, ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedefliyordu. Törende katılımcılara belgeler takdim edildi.

Didim'de hayata geçirilen 'Kucaklaşma Zamanı' projesi ödül töreni ile sonlanırken, katılımcı kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür kokteyli ile plaket ve belgeler verildi.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen "Kucaklaşma Zamanı" projesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında başarıyla tamamlandı. Toplam 9 okuldan 523 öğrencinin ve ailelerinin gönüllü olarak katıldığı proje, çocukların aileleriyle kaliteli zaman geçirmelerini, teknoloji bağımlılığından uzaklaşmalarını ve sosyal becerilerini geliştirmelerini hedeflerken, düzenlenen ödül töreni ile proje tamamlandı. Proje kapsamında, öğrenciler ve aileleri çeşitli etkinliklere katıldı. Psikologlar, diyetisyenler, yoga ve meditasyon eğitmenleri ile çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimlerde, sağlıklı yaşam, çevre bilinci ve sosyal iletişim konularında farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca, Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Gazi İlkokulu'nda çevre bilinci eğitimi verilerek sıfır atık seferberliği başlatıldı. Projenin sonunda düzenlenen DİGEM'de düzenlenen ödül törenine, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim MYO Müdürü Nimet Çavuş, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Üstündağ ve Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile protokol üyeleri katılırken, törende, projeye katkı sağlayan öğretmenler, öğrenciler ve velilere teşekkür belgeleri takdim edildi. Didim Kaymakamı Kuruca yaptığı konuşmada katkı sağlayanlara teşekkür ederek "Kucaklaşma Zamanı projesi belki de bu güne kadar yeterince dile getiremediğimiz bir ihtiyacın, toplumsal birlikteliğin sessiz ama derin çağrısıydı ve Didim, bu çağrıya cevap verdi. Genciyle, yaş almışı ile kamu kurumları, sivil inisiyatifiyle bir araya geldi. Bu vesile ile katkı sağlayan her kuruma, her gönüllüye teşekkür etmekle kalmayalım, bu birlik ruhunu da büyütelim. Bu tür buluşmalar, bizlere bir şey daha hatırlatıyor; Birlik olduğumuzda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Didim için elini taşın altına koyan, bir çocuğun yüzünü güldüren, bir yaş almışın gönlünü alan herkes iyi varsınız. Kucaklaşmak sadece bir kelime değil, bir şehrin geleceğine açılan en sıcak kapıdır. ve biz o kapıyı araladık. Bu sadece Didim'le kalmayacak tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya açılan bir kapı olacaktır" dedi.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise "Didim Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kent Konseyi ve belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü 'Kucaklaşma Zamanı' projesinin ödül törenini bugün büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Bu anlamlı günde, Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Üstündağ, Didim Kent Konseyi Başkanı Osman Ayyıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şakir Kır ve Didim Meslek Yüksekokulu'ndan Öğr. Gör. Muhammet Nimet Çavuş ile birlikteydik. 9 okuldan 523 öğrencimizin ve ailelerinin dahil olduğu bu güzel projeye emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve kurumlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sevgiyle büyüyen, kaliteli zaman geçiren çocuklar geleceğimizi aydınlatır" dedi.

Projede emeği geçen, katkı sağlayan, gönüllülere teşekkür belgeleri ve plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de 'Kucaklaşma Zamanı' Projesi Başarıyla Tamamlandı - Son Dakika

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