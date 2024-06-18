Didim'de tatilciler plajları doldurdu - Son Dakika
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Yerel

Didim'de tatilciler plajları doldurdu

Aydın'ın Didim ilçesinde plajlar 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Turizm kalbi Altınkum plajına tatilci akını yaşandı.

18.06.2024 14:54
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Didim'de tatilciler plajları doldurdu

AYDIN - Aydının Didim ilçesinde plajlar 9 günlük bayram tatilinde doldu taştı. Turizm kalbi Altınkum plajına tatilci akını yaşandı.

9 günlük bayram tatilinde turizm beldelerine turist akını yaşanırken, Aydının turistik ilçesi Didim'de misafirlerini ağırlıyor. İlçeye 3 günlük sürede 300 bine yakın tatilcinin geldiği öğrenilirken, beş yıldızlı oteller ise yüzde yüz doluluk oranlarına ulaştı. Öte yandan butik ve apart otellerinde bayram tatilinde yüzde 90'lara varan doluluklara ulaştığı öğrenilirken, plajlarda adım atacak yer kalmadı.

İlçede turizm kalbi olarak bilinen Altınkum Plajı'nda ise adım atacak yer kalmazken, bu yıl Didim Belediyesi'nin şemsiye ve şezlongları ücretsiz yapmasından sonra bölgeye ilginin daha da arttığı görüldü.

İlçede ayrıca 2. ve 3. Koy halk plajları, Yeşilkent sahili, Manastır, Cennet, Sarıkum ve Beyazkum plajları da misafirlerini ağırlarken, özellikle çevre il ve ilçelerden tatilcilerin ilçede konakladığı görüldü. İlçede hava sıcaklıkları 43 derece dolayından seyrederken, sıcaktan bunalan tatilciler kendilerini Didim'in serin sularına bıraktı. Yalı Caddesindeki esnaflar ise yaşanan yoğunluktan memnun kalırken, merkezdeki esnaflarda bayram tatilindeki hareketlilikten memnun oldukları görüldü.

Kaynak: İHA

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