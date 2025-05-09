Didimli Akrobatik Cimnastik Sporcuları Avrupa Şampiyonası Başarısı İçin Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Lüksemburg'da düzenlenen 2025 Akrobatik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Didim Akrobasi ve Cimnastik Spor Kulübü sporcuları, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk kez temsil eden milli sporcular Deniz Özcan, Ada Eylül Bülbül ve Azra Canbolat ile antrenörleri Iryna Günal katıldı. Ayrıca, Türkiye Şampiyonası'nda 9-11 yaş kategorisinde ikinci olarak madalya kazanan Nil Ağrı ve Aras Çandır da ziyarette yer aldı.

Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarla Türkiye'yi gururlandıran sporcuları tek tek tebrik eden Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bugün bizleri onurlandıran Didimli milli sporcularımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Deniz Özcan, Ada Eylül Bülbül ve Azra Canbolat, antrenörleri Iryna Günal ile birlikte Akrobatik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk kez temsil ederek tarih yazdılar. Ayrıca Türkiye Şampiyonası'nda 9-11 yaş kategorisinde ikinci olan Nil Ağrı ve Aras Çandır da bizlerin gururu oldu. Sporcularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Başkan Gençay, milli sporculara Didim Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeleri takdim etti. - AYDIN