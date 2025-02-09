Dijital İnşaat Dönüşümü Başlıyor

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaat sektöründe dijital dönüşümü sağlamak için harekete geçti.

Bakanlık, bu kapsamda Türkiye'nin inşaat ekosisteminde dijitalleşme hedefleri doğrultusunda, proje, yapım ve işletme süreçlerini tamamen dijital platforma taşımak için çalışmalara başladı.

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, inşaat sektöründe dijital dönüşümün yol haritasını belirleyecek olan 'Ulusal BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) Entegrasyonu Çalıştayı' düzenledi. Birleşik Krallık CPC (Connected Places Catapult) kuruluşu ile dijital inşaat ve BIM konulu iş birliği programı kapsamında İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalıştaya, Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Müsteşarı Charles Maguire, İngiliz uzmanlar, akademisyenler ve paydaş kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda konuşan Bakan Yardımcısı Suver, Türkiye'de sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulmasının temel hedefleri olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin dijital inşaat stratejisine yönelik yol haritasının belirlenmesi, sürdürülebilir, verimli ve yenilikçi bir inşaat sektörü oluşturulması temel hedefimizdir" dedi.

Sektörün dijital dönüşümü için hedefler belirlendi

Dijitalleşmenin sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sunduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Suver, "İnşaat sektörünün dijital dönüşümü için yenilikçi ulusal stratejiler geliştirilmesi yönünde hedeflerimizi belirledik. Sektörün dijital dönüşümünün odağında bulunan ve projelerde zaman, maliyet, kalite ve koordinasyon problemleri için teknolojik çözümler sunan BIM ve araçlarının kullanılmasına yönelik çalışmalara başladık. Böylece bina yaşam döngüsü boyunca verilerin, üç boyutlu sayısal yapı modelleri ile görselleştirilmesi ve yönetilmesi sağlanacak" diye konuştu. Suver, inşaat ekosisteminde dijitalleşmenin artırılması ile Türk firmaların ülkemizdeki kamu alımlarının yanı sıra küresel ölçekli projelerde daha çok yer alabileceklerini söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris de yaptığı konuşmada, BIM alanındaki tecrübelerini Türkiye'ye taşıyacaklarını söyledi. Büyükelçi Jill Morris, "Bu program aracılığıyla Türkiye dijital inşaat sektörü modernize edilerek uzun vadeli ekonomik ve çevresel faydalar sağlanabilir" dedi. - ANKARA