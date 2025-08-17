Dijital Rehber 'İlk Öğretmenim Ailem' 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Dijital Rehber 'İlk Öğretmenim Ailem' 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

17.08.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

'Aile Yılı' kapsamında geliştirilen mobil uygulama, ebeveynlere destek sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirdikleri, dijital rehber olma özelliği taşıyan 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasının 4 ay içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmesi için birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirterek, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini desteklemek, eşler arasındaki sağlıklı evlilik hayatını güçlendirmek amacıyla Aile Yılı kapsamında 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasını geliştirdiklerini hatırlattı.

Uygulamanın, çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren destek olmak amacıyla tasarlandığını belirten Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile ailelerin çocuk gelişimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgileri, bu uygulama ile tek çatı altında topladık. Uygulamamız, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgilerle ebeveynlere rehberlik ederken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sunuyor. Her şeyden önce anne ve babalara, çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor. Bunun yanı sıra uygulamada, çocuk gelişimi hakkında temel bilgilerle, pozitif anne, babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler yer alıyor. Ebeveynler, dijitalin dışında çocuğun gelişim dönemine uygun ve ailece yapabilecekleri bilgilere ve aktivite önerilerine ulaşabiliyor. Bebek bekleyen aileler için, doğuma hazırlık, gebelik dönemi günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi konularda bilgilendirici içerikler sunuyor."

Sorular uzmanlar tarafından cevaplanıyor

Uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin, uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabileceklerini ifade etti.

"4 ayda 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı"

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma çerçevesinde kullanıcılarının internet paketinden herhangi bir harcama yapmadan mobil uygulamayı kullanabildiğini belirten Bakan Göktaş, "Uygulamamız hizmete girdiği Nisan ayından bugüne kadar vatandaşlarımızdan yoğun ilgi gördü. Dijital bir rehber olma özelliği taşıyan uygulamamız 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı" dedi.

Doğum yardımı ödeme bilgisine uygulamadan ulaşılabiliyor

Doğum öncesinden başlayarak ergenliği kapsayacak şekilde çocukların gelişim dönemine özgü bilgilere "rehber" bölümünden ulaşılabildiğini de belirten Göktaş, "Ayrıca 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarımızdan faydalanmak isteyen ailelerimiz başvurularını 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden de yapabiliyor. Sosyal yardım hizmetlerimizin erişilebilirliğini artırmak ve vatandaşlarımızın süreçleri şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışma sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması, Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Teknoloji, Rehber, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dijital Rehber 'İlk Öğretmenim Ailem' 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 11:50:29. #7.11#
SON DAKİKA: Dijital Rehber 'İlk Öğretmenim Ailem' 1 Milyon Kullanıcıya Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.