Dikili\'de CHP\'den aday gösterilmeyen Kemal Doyuran bağımsız adaylığını açıkladı

İzmir'in Dikili İlçesinde CHP'den aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Kemal Doyuran bağımsız adaylığını açıkladı. Doyuran, "Halkın dediğinin olacağını kanıtlamak için buradayız" dedi.
Dikili'den Bağımsız Belediye Başkan Adayı olan Kemal Doyuran, bugün kent merkezinde bulunan Atatürk Meydanı'nda yurttaşlarla buluştu. Alanı dolduran Doyuran'ın yurttaşlar ellerinde Türk bayrakları ve "Belediyeden rant değil, halk girecek", "Halkın iradesi satın alınamaz", "Çare doktor", "Halkın adayı Kemal Doyuran" yazılı dövizler taşıdı.
"GERÇEK DEMOKRASİ HALKIN İSTEDİĞİDİR"
Kemal Doyuran, konuşmasında, "Halkın dediğinin olacağını kanıtlamak için buradayız. Gerçek demokrasi halkın istediğidir. Halkın dediği olacak. Kendi içinden, senin seçtiğin adaylara oy ver. Demokrasi yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Ben çıktığım yoldan asla dönmem, dönmeyeceğim" dedi.
"PARTİ ROZETİMİ ÇIKARTTIM HALKIM İÇİN ÇALIŞACAĞIM"
Doyuran, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Ben, eşim ve çocuklarım da dahil, bu halk satılık değildir. Halkı satın almaya kimsenin gücü yetmez. Özgürlüklerimizi hiç kimse esir alamaz. Bu yüzden halkın adayı olmaya geldim. Parti rozetimi çıkardım, sizler için canla başla çalışacağım dostlarım.
"GÜN HALKIN KENDİNİ KANITLAMA GÜNÜDÜR"
Yıkmayı ilke edinen değil, yapmayı ilke edinen bir belediyecilik yapacağız. İlçemizin sorunlarını sizlerle birlikte çözeceğiz. Sözümün özü, önce insan. Gün halkın kendini kanıtlama günüdür. ya ümitsizsiniz ya da ümit sizsiniz. ya çaresizsiniz ya da çare sizsiniz. Her şeyin bir çaresi vardır kardeşlerim. Demokratik direnişi gösterme zamanıdır, halk dayatmaya son verecek. Dikili'nin kahramanlık destanını birlikte yazacağız. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarıyız."
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da çok sayıda işçinin göçük altında kaldığı maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Sabah vardiyasının başında 6 işçi topraktaki çatlağı görüp 'Burada çalışmayız' demiş. Ve alanı terk etmiş. Bu 6 kişi bu şekilde kurtulmuş" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal, hayati bir uyarıda bulundu. Altın madenindeki toprağın işlenmesi için zehirli siyanürlü madde ve kimyasal kullanıldığını söyleyen Pampal, ''Üst üste yığılmış bir dağ gibi bir yığın olmuş. Bu mevki Fırat Nehrine de 700-800 metre mesafede, çok yakın. Fırat'a karışması demek bütün yaşamın bitmesi demek. Fırat'a ulaşması acilen önlenmelidir. O vadinin önü kapatılmalıdır.'' dedi.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman'ın vefatı sonrası geçmiş senelerdeki bir röportajında, "Teşvikiye Camii'nde herhangi bir tören yapmayın istemiyorum. Törensiz yolcu edin dedim. Öldükten sonra beni yaksınlar." ifadeleri akıllara geldi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması felaketinin ardından siyanür ve kimyasal malzemelerin Fırat Nehri'ne sızacağı endişesi oluştu. Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık." ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin Vali Hamza Aydoğdu'dan bilgi aldı. Erdoğan, toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için devam eden arama kurtarma çalışmalarında tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği, altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi göçük altında kalırken, felaket anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dev toprak kütlelerinin aşağı doğru kaydığı, dağ yolunda seyir halinde olan aracın toprağın altında kaldığı görüldü.
Erzincan'ın İliç ilçesinde siyanür ve sülfürik asit dağlarının çökmesi sonucu çok sayıda işçinin toprak altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik şirketinin daha önce siyanür sızıntısından kapasite artışına kadar pek çok olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Uzmanların uzun süredir göçük tehlikesine karşı uyardığı madenle ilgili Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, "Facia geliyor dedik, geldi" dedi. Faciaya ilişkin adli soruşturma başlatılarak 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.
İsrail istihbaratı Mossad adına casusluk yaptığı iddia edilen sanıkların yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, FETÖ'ye üye olduğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen firari sanık Serkan Özdemirci'nin dosyasını ayırırken, bu kişi aracılığıyla İsrail istihbaratıyla temas kurduğu iddia edilen ve "Mossad'ın üçüncü gözü" olarak bilinen tutuklu sanık Selçuk Küçükkaya'ya 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Son Dakika › Yerel › Dikili'de CHP'den aday gösterilmeyen Kemal Doyuran bağımsız adaylığını açıkladı - Son Dakika
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