Dikili Halkevi yıkımına karşı imza kampanyası başladı, Mimarlar Odası tescil istedi

Haber: Oben ULU

(İZMİR) - İzmir'in Dikili ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1949 yılında ziyaret ettiği tarihi Eski Halkevi Binası'nın yıkılarak yerine yeni sağlık tesisi yapılması planına karşı imza kampanyası başlatıldı. TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi, binanın korunması amacıyla tescil başvurusunda bulundu, ihale dosyasında yapım ve yıkım güvenliğini ilgilendiren ciddi teknik eksiklikler tespit edildiğini açıkladı.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30 Kasım 2026'da yapılması planlanan "Dikili 1 Nolu Merkez Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ Yapım İşi" ihalesinin mevcut binanın yıkımını da kapsaması ilçede tartışmalara neden oldu.

Dikili İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün binanın 31 Aralık 2026'ya kadar boşaltılmasını istemesi üzerine ilçe halkı yıkım kararına karşı imza kampanyası başlattı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, tarihi, mimari ve toplumsal değerlerinin korunması amacıyla binanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi için İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne resmi başvuruda bulundu.

Oda, ihale dosyasındaki teknik belgelerin incelenmesi sonucunda yapım ve yıkım güvenliğini tehlikeye atabilecek eksiklikler ve tutarsızlıklar tespit edildiğini bildirdi.

Raporda, deprem hesaplamalarında, Dikili yerine İstanbul'a ait koordinatların kullanıldığı belirtildi. Ayrıca ZF olarak tanımlanan zemin sınıfına ilişkin zorunlu sahaya özel zemin davranış analizinin ve zemin etüt raporunun ihale dosyasında bulunmadığı kaydedildi.

Mevcut binaya ilişkin rölöve, yıkım planı, yıkım metrajı ve asbest tespit belgelerinin de dosyada yer almadığına işaret edildi. Tapu kayıtlarında kagir olarak tanımlanan yapının yıkım kalemlerinin ise betonarme yapı üzerinden düzenlendiği ifade edildi.

1940'lı yıllarda mimar Cavit Tamkan ve ustabaşı Ali Altınel'in katkılarıyla inşa edilen Dikili Halkevi, 1948 yılında tamamlandı. Dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 8 Ağustos 1949'da binayı ziyaret etti. Halkevlerinin 1951 yılında kapatılmasının ardından kamusal işlevini sürdüren yapı, 1954'ten itibaren sağlık merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi, tarihi yapının kentin belleği ve Cumhuriyet mirasının bir parçası olduğunu belirterek yıkım kararının ve 30 Kasım'daki ihalenin iptal edilmesini, tescil süreci tamamlanana kadar binaya müdahale edilmemesini istedi. Oda, yeni sağlık tesisi ihtiyacının tarihi yapıyı koruyacak alternatif bir alanda karşılanmasını talep etti.