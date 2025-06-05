Dilovası Millet Bahçesi Açıldı: 218 Bin Metrekarelik Yeşil Alan

218 bin metrekarelik alanda inşa edilen Dilovası Millet Bahçesi; yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, çocuk oyun gruplarından kıraathaneye kadar her yaş grubuna hitap eden donatılarıyla ilçeye nefes aldıracak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Hayata geçirdiği projelerde toplumun her kesimine hitap eden büyükşehir, bu çalışmalarla ilçelere doğal ve modern alanlar kazandırıyor. İlçe merkezinin hemen üst tarafına inşa edilen Dilovası Millet Bahçesi bu projelerden birisi oldu. Basketbol, futbol ve tenis kortu gibi spor sahalarının yanı sıra çocuk eğlenceleri ile diğer birçok hizmet, gerçekleştirilen tanıtım programıyla vatandaşların hizmetine sunuldu. Dilovası Millet Bahçesi'nin tanıtım törenine Dilovalı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, milletvekili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Büyükakın, inşa edilen millet bahçesi hakkında vatandaşlara bilgi vererek, "Burası 218 bin 652 metrekare büyüklüğünde. İçinde çocukların oynayabileceği klasik oyun alanları bulunuyor ve engellilere de uygun şekilde tasarlandı." dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükakın, alanda piknik yapan vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları ve 50. Yıl Chrysler İlkokulu Bando Takımının mini konserini takip etti. Vatandaşlarla sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, millet bahçesine günün anısına fidan dikti. Ardından futbol sahasında çocuklar ile bir araya gelen ve onlarla penaltı çekişen Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri basketbol sahasında çocuklarla basket atışı da yaptı.

218 bin metrekare alana sahip

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Dilovası Millet Bahçesi projesi, modern yaşam alanları, çevreci yaklaşımı ve sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor. Toplam büyüklüğü 218 bin 652,51 metrekare olan Dilovası Millet Bahçesi'nde 4 bin 720 metre doğal yürüyüş yolları, 17 engelli otoparkı olmak üzere 32 görevli otopark alanı ve 334 misafir otopark alanı inşa edildi. Araçları ile gelen misafirlerin ulaşım konusunda zorluk yaşamaması hedeflenen projede ayrıca 400 metteküp su deposu, 30 metrekare depo, 5 güvenlik noktası, 47 piknik masası, 84 bank, pergola, 121 çöp kovası, 52 ahşap kameriye, 632 aydınlatma direği bulunuyor.

6 bin 67 ağaç ve 66 bin 769 adet çalı dikildi

Proje kapsamında; meydanlar, kafeler, yaya ve bisiklet yolları, sportif aktivite alanları bulunan Dilovası Millet Bahçesi'nde büyükşehir vatandaşların hem spor yapabileceği hem de keyifli vakit geçirebileceği zengin yaşam alanı oluşturdu. Kocaeli'nde yaşayan vatandaşları her geçen gün daha çok yeşil alanla buluşturan büyükşehir, Dilovası Millet Bahçesi'nde 6 bin 67 ağaç ve 66 bin 769 adet çalı dikimi ile Dilovası'nda yaşayanların daha rahat ortamda bir araya gelmelerine imkan sağlıyor. Proje kapsamında içinde kütüphane, kafeterya, mescit ve WC bulunan toplam bin 830,67 metrekare alanda millet kıraathanesi, 2 büfe, her biri 100 metrekare olan 3 WC, 80 metrekare bayan ve 153 metrekare erkek mescit, bin metrekarelik amfi meydan bulunuyor.

Farklı branşlarda spor tesisleri

Kenti yaptığı spor alanları ile güçlendiren Büyükşehir, alanda 35x20 m futbol sahası, 30x14 basket sahası, 24x12 m tenis sahası, 21x10m voleybol sahası, 1 takım spor aletleri, 550m koşu yolu alanı, 966 m yaya yolu alanı ve 1200 m bisiklet yolu yaparak sporseverleri sevindirdi. Ayrıca millet bahçesinde yapılan 900 metrekarelik trafik park, bin 768,46 metrekarelik çocuk oyun alanı ve 295 metrekarelik engelsiz çocuk alanı ile de millet bahçesinde çocuklar unutulmadı. Dilovası Millet Bahçesi, içinde çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, fitness alanları gibi çeşitli sosyal alanlarla donatılacak. Burası, şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin doğa ile iç içe zaman geçirebileceği ideal bir mekan haline gelecek. Proje Kocaeli'nin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak bir yaşam alanı olacak. - KOCAELİ