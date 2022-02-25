Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşların bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve cep telefonu hakkında duyuru - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşların bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve cep telefonu hakkında duyuru

25.02.2022 01:00
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşların bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve cep telefonu hakkında duyuru

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının ve birinci derece yakınlarının bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve telefon numarasını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna'da yaşayan veya bulunan değerli vatandaşlarımız, Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı ve tahliye operasyonu gerçekleştiğinde irtibata geçmek üzere, kendinizin ve beraberinizdeki birinci derece yakınlarınızın (eş, çocuk) isim ve kimlik bilgilerini, bulunduğunuz şehri ve size ulaşabileceğimiz bir irtibat numarasını acilen aşağıdaki adrese e-posta ya da cep telefonuna whatsapp veya sms mesajı olarak iletmenizi rica ediyoruz. cagrimerkezi@mfa.gov.tr +90 538 095 88 31" ifadelerini kullandı. - ANKARA

YORUMLAR
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Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (4) Dışişleri: Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek sağlanacak (4) Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz' Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: '(Ukrayna'daki Türk vatandaşları) Şu anda evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı rica ediyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığından Ukrayna'daki Türk vatandaşların bilgilerini iletebilecekleri e-posta adresi ve cep telefonu hakkında duyuru - Son Dakika


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