DİSK Üyeleri 'Demokrasi için direnişteyiz' Dedi - Son Dakika
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DİSK Üyeleri 'Demokrasi için direnişteyiz' Dedi

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Eskişehir'de bir araya gelen DİSK üyeleri, CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. 'Demokrasi işçilerin ekmeğidir' diyerek, ekonomik adaletsizlik ve demokratik hakların kısıtlanmasını protesto ettiler.

28.03.2025 17:11  Güncelleme: 18:03
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen işçiler, "Demokrasi için direnişteyiz" sloganıyla Ulus Anıtı'na yürüdü. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, "Demokrasi ve cumhuriyet, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm işçilerin, emekçilerin, emeklilerin kırmızı çizgisidir" dedi.

DİSK tarafından 81 ilde, "Demokrasi için direnişteyiz" sloganıyla basın açıklamaları yapıldı.

Eskişehir'de de İsmet İnönü Caddesi'nde bir araya gelen DİSK üyesi işçiler sloganlar eşliğinde Ulus Anıtı'na yürüdü. Yürüyüşe CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de destek verdi. DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Zeynep Kaya, şunları söyledi:

"Milyonların alım gücü hızla düşerken, gelir dağılımı adaletsizliği hızla büyüyor. Halkın çok büyük bir bölümü asgari ücret ile yaşamaya mahkum edilirken, küçük bir azınlık servetine servet katmaya devam ediyor. Gelirde ve vergide adaletsizlik ile beraber ülkede de adaletsizlik büyüyor. Hapishaneler bir yıl önce seçim kazanan siyasetçilerle, işçilerin hakkını savunan sendikacılarla, gerçeklerin peşinde koşan gazetecilerle, itiraz eden yurttaşlar ile dolduruluyor.

"Seçme ve seçilme hakkımıza da el uzatılıyor"

Geçen yıl bu zamanlarda herhangi bir suç isnadı bulunmadığı için aday olabilen Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce belediye başkanı ve belediye meclis üyesi görevden alınıyor, tutuklanıyor. Her gün iktidarın seçim kaybettiği başka bir yerden soruşturma, gözaltı, tutuklama ve kayyum haberleri geliyor. Halk desteğini yitirenler, siyasi rakiplerine yönelik hukuk dışı bir operasyon süreci işletiyor. Buna itiraz eden çocukları, gençleri, işçileri, emekçileri, kadınları, gazetecileri tutukluyor. Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanmak tutuklama gerekçesi olarak gösteriliyor. Grev hakkı, sendikalaşma hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkımıza da el uzatılıyor. Bu hakların olmadığı bir ortamda demokrasiden de cumhuriyetten de söz etmek mümkün değildir. Demokrasi ve cumhuriyet, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm işçilerin, emekçilerin, emeklilerin kırmızı çizgisidir. Seçme ve seçilme hakkının darbe yediği bir ortamda ülkeyi yönetenler sadece kendilerine ve bir avuç ayrıcalıklı kesime çalışır.

"Demokrasi işçinin ekmeğidir"

Demokrasi işçinin ekmeğidir. 35 yıllık diplomayı iptal ederek, yargıyı devreye sokarak siyasi rekabetin ortadan kaldırıldığı bir ortamda yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik büyür. Tehlikede olan tutuklanan siyasetçiler değildir. Tehlikede olan soframızdaki ekmektir, çocuklarımızın geleceğidir. Tehlikede olan demokrasidir, cumhuriyettir. Tehlikede olan 85 milyon insanıyla bu ülkedir. Tek kişinin ağzından çıkan her sözün ferman kabul edildiği, kimsenin karşısına aday çıkamadığı, kimsenin hakkını hukukunu arayamadığı bir düzen hepimiz için büyük bir tehdittir. Demokrasiyi, cumhuriyeti, toplumsal barışı ve kardeşliği tehdit eden bu girişimleri püskürtmek hepimizin ortak görevidir. Kimse kendini çok güçlü sanmasın: İşçilerden, emekçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, kısacası halktan büyük bir güç yoktur."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Eskişehir, Demokrasi, Politika, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel DİSK Üyeleri 'Demokrasi için direnişteyiz' Dedi - Son Dakika

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