Diyadin\'de Kadir Gecesi Coşkusu

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti.

İlçe sakinleri, bu mübarek geceyi derin bir huşu ve samimiyetle, dualar eşliğinde, Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle ve toplu ibadetlerle ihya etti. Diyadin Merkez Camisi'nde düzenlenen anlamlı programlara her yaştan insan büyük bir ilgi göstererek adeta akın etti. Bu özel gecenin ruhunu paylaşmak isteyen vatandaşlar, birlik ve beraberlik duygularını en üst seviyeye taşırken aynı zamanda, toplumsal dayanışmanın güçlü bir şekilde hissedildiği bir manevi buluşmaya tanıklık etti. Dayanışma ve kardeşlik ruhunun yoğun olarak hissedildiği Kadir Gecesi, ibadetlerle ve dualarla idrak edildi. - AĞRI