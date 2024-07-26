Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta Üniversite Camisinin Temelini Attı - Son Dakika
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Yerel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta Üniversite Camisinin Temelini Attı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta gerçekleştirilen cami temel atma töreninde yaptığı konuşmada, camisiz bir camianın olamayacağını belirtti. Üniversite camilerinin önemine vurgu yapan Erbaş, Sinop Üniversitesi'ne inşa edilecek olan Kampüs Camisi'nin temelini attı.

26.07.2024 13:40
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Sinop'ta cami temel atma törenine katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Camisiz camia olmaz. Nerede bir camia var, orada caminin de olması lazım. Üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz" dedi.

"İl Buluşmaları" kapsamında Sinop'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite alanına inşa edilecek Kampüs Camisinin temel atma törenine katıldı. Vali Mustafa Özarslan'ın ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Çok önemli bir merasimdeyiz. Camianın camisini yapacağız inşallah. İki kelime ne kadar benziyor birbirine. Camia Arapça da üniversite demek. Cami de müminleri içinde toplayan, rahmetiyle, marifetiyle, bereketiyle, ibadetiyle içinde toplayan mekan. Cami ve camia aynı kökten geliyor. Camisiz camia olmaz anlamına gelir aynı zamanda. Nerede bir camia var, orada caminin de olması lazım. Çünkü, isimleri aynı kökten geliyor. Camia, ilim yolcularını içinde topluyor. Hocalarıyla, talebeleriyle camide müminleri içinde topluyor. Dolayısıyla her camiada bir camiada bir caminin mutlaka olması lazım. Burada Sinop Üniversitesini inşa etmişiz, şimdi de Mescid-i Nebevinin şubesi olan Sinop Üniversitesi Camisinin temelini atıyoruz. Rabb'im hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak bu niyeti, bu heyecanı milletimize, gençlerimize, üniversitelerimize en güzel bir şekilde kazandırmayı nasip eylesin inşallah. Camimizi inşallah bir an önce bitirelim. Hayır sahibi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Biz, üniversite camilerimizi çok önemsiyoruz. Burası sadece namaz kılınan, ezan okunan bir yer olmayacak. Burası bir suffe olacak. Mescid-i Nebevinin içinde nasıl yüzlerce, binlerce sahabi yetişip, binlerce kilometre uzaklara gidip İslam'ın hakikatlerini nasıl anlattılarsa, işte bu camiye de kitaplarıyla, kütüphanesiyle öğrenciler gelecek ve eksikliklerini tamamlayacaklar. Hocalarımız mihrapta Kur'an-ı Kerim bilmeyen öğrencilerimize Kur'an öğretecek. İlmihal bilmeyen öğrencilerimize ilmihal öğretecek. Burası bir suffe olacak inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualarla caminin temeli atıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sinop'ta Üniversite Camisinin Temelini Attı - Son Dakika

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