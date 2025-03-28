Diyarbakır Annelerinden Gençlere Çağrı: Sokağa Çıkmayın - Son Dakika
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Diyarbakır Annelerinden Gençlere Çağrı: Sokağa Çıkmayın

Diyarbakır Annelerinden Gençlere Çağrı: Sokağa Çıkmayın

Diyarbakır anneleri, CHP'nin Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrılarına tepki gösterdi. Süheyla Demir, gençlere sokağa çıkmamaları gerektiği uyarısında bulundu. Aileler, 6 yıldır evlat nöbeti tutarken, geçmişte benzer çağrılar sonucunda yaşanan kayıpları hatırlattılar.

28.03.2025 16:11  Güncelleme: 16:18
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Diyarbakır anneleri, CHP'nin tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yaptığı sokak çağrılarına karşı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarındaki çağrısını hatırlatarak gençleri uyardı. Anne Süheyla Demir, "Biz duyduk ki CHP gençleri sokağa çağırıyor. Buradan gençlere sesleniyorum, bunu sakın yapmayın" dedi.

3 Eylül 2019 tarihinden beri farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek eski HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin nöbeti aralıksız devam ediyor. Çocukları terör örgütü PKK'nın elinde olan aileler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in yolsuzluktan tutuklanan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için gençleri sokağa çağırması üzerine eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında yaptığı çağrıyı hatırlatarak uyardı. Ağrı'dan gelerek eyleme katılan Hayal Demir'in annesi Süheyla Demir, 6 yıldır eski HDP il binası önünde eylem yaptığını söyledi. Gençlere çağrıda bulunan anne Demir, "Biz duyduk ki CHP gençleri sokağa çağırıyor. Buradan gençlere sesleniyorum, bunu sakın yapmayın. Bakın biz 6 yıldır burada evlat nöbeti tutuyoruz, evlatlarımızı kaybettik. Yıllar önce Selahattin Demirtaş'ta gençleri sokağa davet etmişti, bir sürü gencimizi, bir sürü insanımızı kaybettik. Biz de evlatlarımızı o sırada kaybettik. Anneler, babalar çocuklarına sahip çıksın. Bizim ciğerimiz yandı, onların ciğeri yanmasın. Sakın gençler böyle bir şey yapmasın, onlara sahip çıkın" dedi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü ise, "Buradan gençlere sesleniyorum. Gençler siz kimseye kulak vermeyin, bu devlet hepimizindir. Siz öldükten sonra bir şey olduğu zaman kimse size sahip çıkmaz. 17 Mart'ta Diyarbakır'ı ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etmedi. Evet, bizi ziyaret etmedi. Diyarbakır'a kaç kere geldi, hiç evlat nöbeti tutan anne ve babaları ziyaret etmedi, yanımıza gelmedi" diye konuştu.

Öte yandan, eylem yapan ailelerin kullandığı çadır onarıma alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Anneleri, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Yerel, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Diyarbakır Annelerinden Gençlere Çağrı: Sokağa Çıkmayın - Son Dakika

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