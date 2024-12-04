Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Kıyımı ve Yeni Alımlar - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Kıyımı ve Yeni Alımlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi\'nde Personel Kıyımı ve Yeni Alımlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, personel fazlalığı nedeniyle 330 sözleşmeli memurun iş akdinin sonlandırılacağını tebliğ etti. Ancak, aynı zamanda 478 yeni sözleşmeli memur alımı kararı aldığı ortaya çıktı. Sendikalar, bu duruma itiraz ederek işten çıkarılan personellerin geri alınmasını talep ediyor.

04.12.2024 11:41  Güncelleme: 11:44
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DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı personel fazlalığı gerekçesiyle 330 sözleşmeli memura iş aktinin sona ereceği tebliği yaparken, 478 yeni sözleşmeli memur kararı aldığı ortaya çıktı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük imzasıyla, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından sözleşmeli memurlara tebliğ edilen yazıda 'Kurumumuzda 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden 01.01.2024-31.12.2024 tarihleri arasında sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilirken, sözleşmeli personel sayısının ihtiyaç olan sayıdan fazla olması ve imzalamış olduğunuz hizmet sözleşmesinin 15/ç maddesi uyarınca bulunduğunuz unvan ve pozisyonda hizmetinize ihtiyaç kalmaması nedeniyle sözleşmenizin bitiş tarihi olan 31.12.2024 tarihinden sonra sözleşmeniz yenilenmeyecektir' ifadeleri yer aldı.

Personel fazlalığı nedeniyle 2016 yılından sonra alınan sözleşmeli memurlara iş akitlerinin 31 Aralık tarihinde fesh edileceği tebliğ edilirken, 478 yeni sözleşmeli memur alımı için meclis kararı ortaya çıktı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı meclis kararlarında İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı emrinde görev yapmak üzere 250 itfaiye eri ile 228 zabıta memurunun alımının kabul edildiği belirtildi. Kararda, "Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 14.11.2024 tarih ve E-21361168-000-210675 sayılı yazısı okundu, gereği görüşüldü. Konu üzerinde yapılan görüşmede; belediyemiz itfaiye ve zabıta hizmetlerinin daha etkin, verimli ve daha hızlı yapılabilmesi için bu konuda uzman ve genç personele ihtiyaç duyulması nedeniyle kamu yararı ve hizmet gereği İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Zabıta Dairesi Başkanlığı emrinde görev yapmak üzere 250 itfaiye eri ile 228 zabıta memurunun alımına ilişkin; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin (b) bendine göre oylama yapıldı. Aynı Yönetmeliğin 14. maddesine istinaden; yapılan işaretli oylama neticesinde, oy birliği ile kabulüne karar verildi" denildi.

Sendikalardan tepki

DEM Partili belediyelerin işçi ve memur kıyımlarına tepki göstermek için Hizmet İş Sendikası ve Memur-Sen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı önünde eylem çadırı kurdu. İşçi ve memurların haklarını savunmak için kurulan çadırda eylem yapan sendikalar DEM'li belediyelerin haksız şekilde işten çıkarılan personellerini geri almalarını istedi. Sendikalar, işçi ve memurlar için her türlü hukuki mücadeleyi başlatacaklarını belirtirken, yapılan haksız uygulamalardan bir an evvel dönülmesi çağrısında bulundu. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, DEM'li belediyelerin çıkardıkları personel yerine kendi yandaşlarını aldıklarını söyledi. Kahraman, belediyelerde böyle kıyımlara rastlanılmadığını dile getirerek, "Personel fazlalığı gerekçesiyle işine son verilen işçi ve memurların yerine kendi yandaşlarını alıyorlar. Böyle bir zulüm görülmedi. Kayyum döneminde alınan ne kadar personel varsa bunları çıkarıp yerine kendi yandaşlarını almaları hukuki değildir. Bu konuda sendika olarak üzerimize düşeni yapacağız. Tüm arkadaşlarımızın haklarını savunmak için her türlü girişimi başlattık ve sürdürüyoruz" diye konuştu.

DEM'li belediyeler bin 307 kişiyi işinden etti

Öte yandan DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıklarında 31 Mart yerel seçimlerinin ardından işten çıkarılan personel sayısının bin 307'e ulaştığı belirtildi. Yönetimi devralan DEM'li belediyelerin kendi yandaşlarını işe almak için daha önce alınan personelleri çıkarmaları vatandaşlardan da büyük tepki aldı. İşten çıkarılan personel aileleri ise büyük bir haksızlığa uğradıklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

DEM'li belediyelerin işten çıkardığı personelin 770'inin işçi, 537'sinin ise sözleşmeli memur olduğu belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı başta olmak üzere, Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir, Ergani, Bismil, Lice ve Silvan ilçesinde 770 işçi ile birlikte, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda 330, Yenişehir Belediyesi'nde 44, Kayapınar Belediyesi'nde 80, Bismil Belediyesi'nde 7, Ergani Belediyesi'nde 15, Silvan Belediyesi'nde 11, Sur Belediyesi'nde 37, Dicle Belediyesi'nde 6 ve Lice Belediyesi'nde 7 olmak üzere 537 sözleşmeli memur olmak üzere toplam bin 307 kişi işinden edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Personel Kıyımı ve Yeni Alımlar - Son Dakika

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