Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Proje Yönetimi Eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Proje Yönetimi Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Proje Yönetimi Eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi'ni başarıyla tamamladı. Eğitime katılanlar katılım belgesi aldı.

21.12.2024 12:02  Güncelleme: 12:03
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin personele yönelik düzenlendiği 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi', katılım sertifikasının dağıtılmasıyla tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle, belediye personeline yönelik düzenlediği 'Proje Döngüsü Yönetimi ve Fon Kaynaklarına Erişim Eğitimi' personelin katılım belgesi alması ile sona erdi. Belediye personelinin proje hazırlama kapasitesini artırmak, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından daha etkin yararlanılmasını sağlamak amacıyla tasarlanan eğitim programının ikinci oturumu Çand Amed Kültür ve Kongre Kültür Merkezinde yapıldı. Eğitime, daire başkanları ve şube müdürleri katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Emrullah Gördük, programın sonunda eğitime katılım sağlayan personele katılım belgesi verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Proje Yönetimi Eğitimi - Son Dakika

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