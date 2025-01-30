Diyarbakır Ciğeri Tescillendi, Sakatat İddiası Tartışma Yarattı - Son Dakika
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Diyarbakır Ciğeri Tescillendi, Sakatat İddiası Tartışma Yarattı

Diyarbakır Ciğeri Tescillendi, Sakatat İddiası Tartışma Yarattı

Diyarbakır ciğerinin coğrafi işaret almasının ardından sakatat karıştırıldığı iddiası gündeme geldi.

30.01.2025 09:45
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Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescillerken, Diyarbakır ciğerine bazı işletmeler tarafından sakatat karıştırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. İşletmeciler bunun ustaların dikkatsizliği olduğunu dile getirdi.

Birçok lezzeti barındıran kadim şehir Diyarbakır'da ilk akla gelen yiyecek ciğer kebabı. Son dönemde yapılan denetim raporlarında ciğere sakatat katıldığı iddiası ortaya atıldı. Ciğer işletmecileri bu durumun bazı ustaların dikkatsizliği sonucu ortaya çıktığı söyledi. Diyarbakır'da kebap işletmesi sahibi Nizam Erdi, hiçbir esnafın bunu yapacağını düşünmediğini söyledi. Erdi, "Ustaların dikkatsizliği oluyor. Usta sakatat dediğimiz bıçağı kullanır o bıçağa et işler, et işlediği zaman deneylerde çıkıyor. Aslında o bıçakların ayrı olması lazım. Etin bıçağı ayrı, sakatatın bıçağı ayrı olması lazım, ama maalesef ustalarımızın dikkatsizliği bunlara yol açıyor" dedi.

Erdi, denetimlerde yüzdelik belirtilmediği, yüzdeliklerin belirtilmesi durumunda olayın daha net anlaşılacağını dile getirdi. Kuzu ve dana ciğeri arasındaki farkın da kolay anlaşıldığını söyleyen Erdi, "Kuzu ciğeri daha yumuşak olur, dana ciğeri sert ve siyah renkli olur" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır Ciğeri Tescillendi, Sakatat İddiası Tartışma Yarattı - Son Dakika

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