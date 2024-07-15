Diyarbakır\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri başladı

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15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yılı nedeniyle Diyarbakır'da Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle başladı.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri programı kapsamında Diyarbakır'da düzenlenen etkinlikler, merkez Yenişehir ilçesi Hava Şehitliği'ni ziyaretle başladı.

Ziyarete; Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, ilçe Kaymakamları, Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük, kamu kurum müdürleri ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Şehitlik bahçesinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, İl Müftüsü Büyük'ün yaptığı dua ile devam etti. Daha sonra Vali Zorluoğlu, şehit kabirlerine karanfil sundu. - DİYARBAKIR