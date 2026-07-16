Diyarbakır kırsalında yollar yenileniyor - Son Dakika
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Diyarbakır kırsalında yollar yenileniyor

Diyarbakır kırsalında yollar yenileniyor
16.07.2026 13:07  Güncelleme: 13:09
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2026 programı kapsamında 17 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. 8 ilçede asfalt, beton yol, parke ve kaldırım gibi çalışmalar yapılırken, diğer 9 ilçede ulaşım ağını güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Amaç, mahallelerin ilçe merkezleriyle bağlantısını güçlendirmek ve ulaşım güvenliğini artırmak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı çalışma programı kapsamında 17 ilçede yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor. 8 ilçedeki mahalle ve grup yollarında asfalt, beton yol, parke, kaldırım, yol genişletme ve altyapı çalışmaları yürütülürken, diğer 9 ilçede de ulaşım ağını güçlendirmeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında yolların altyapısı güçlendiriliyor. Ekipler; alt temel ve stabilize malzeme serimi, sıkıştırma, kazı-dolgu, yol genişletme, sathi kaplama, beton yol, parke, kaldırım ve istinat duvarı çalışmaları gerçekleştiriyor. Bismil ilçesine bağlı Derbent Mahalle yolunun 1,7 kilometrelik bölümünde alt temel çalışması yapıldı. Güzergahtaki çalışmalar devam ederken, Aşağı Çayırlı ile Yukarı Çayırlı mahallelerini birbirine bağlayan 5 kilometrelik yolda da alt temel çalışması yürütülüyor. Dicle Mahallesi'nde 16 bin metrekare parke döşenirken, ilçenin farklı noktalarındaki parke çalışmaları sürüyor. Üçtepe-Kayalar Mahalle yolunun 1,5 kilometrelik bölümünde ise alt temel çalışmasına devam ediliyor. Kulp ilçesindeki 6,6 kilometre uzunluğundaki Barın Mahallesi yolunda alt temel malzemesi serme ve sıkıştırma çalışmaları yürütülüyor. Temran Mahallesi yolunun 5,8 kilometrelik bölümüne alt temel malzemesi taşınırken, Kaynak Mahallesi'nde 2 kilometrelik istinat duvarı çalışması devam ediyor. Lice ilçesinde 30 kilometre uzunluğundaki Baharlar Mahalle Grup yolunda alt temel malzemesi serme ve sıkıştırma çalışmalarının yanı sıra kazı ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kocaköy ilçesine bağlı Yazıköy Mahallesi'nde ise 1 kilometrelik güzergahta beton yol yapımı sürüyor. Silvan ilçesindeki Sulubağ Mahalle Grup yolunun 12,2 kilometrelik bölümünde temel malzemesi serme, sıkıştırma ve asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor. Çardak Mahalle Grup yolunun 21 kilometrelik bölümüne alt temel malzemesi taşınarak stabilize yol genişletme çalışması yapılıyor. Kanal Grup yolunun 19 kilometrelik bölümünde de alt temel malzemesi serme ve sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. İlçedeki Gül Caddesi'nin 800 metrelik bölümünde yürütülen parke söküm çalışmaları ise tamamlandı. Çınar ilçesine bağlı Yeşiltaş Grup yolunun 18 kilometrelik bölümünde stabilize yol genişletme ve dolgu çalışmaları sürdürülüyor. İlçe merkezindeki Sırrı Süreyya Önder Caddesi'nde yürütülen 20 bin metrekarelik parke ve kaldırım çalışması tamamlanarak cadde kullanıma açıldı. Yenişehir ilçesindeki 9 kilometrelik Hantepe yolunda yarma, dolgu ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Bahçelievler'deki 2,6 kilometrelik güzergahta stabilize ve alt temel malzemesi serme ve sıkıştırma işlemleri tamamlandı. İlçedeki 5,1 kilometrelik Kanal yolunda ise alt temel malzemesi serim çalışmaları sürüyor. Kayapınar ilçesine bağlı Pirinçlik Yolboyu Mahallesi'ndeki 600 metrelik yolun mevcut parkeleri sökülerek stabilize malzeme serimi tamamlandı. Cumhuriyet Mahallesi'nin 2,2 kilometrelik yolunda da parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 8 ilçenin yanı sıra diğer 9 ilçede de program kapsamında yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor. Çalışmalarla mahallelerin ilçe merkezleriyle bağlantısının güçlendirilmesi, ulaşım güvenliğinin artırılması ve daha konforlu ulaşım imkanı sağlanması amaçlanıyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır kırsalında yollar yenileniyor - Son Dakika

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