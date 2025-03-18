Diyarbakır'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı" düzenlendi - Son Dakika
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Diyarbakır'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı" düzenlendi

Diyarbakır\'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı" düzenlendi

Diyarbakır'da '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.03.2025 18:36
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Diyarbakır'da '18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü kutlamaları ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Diyarbakır Valiliği'nce anma programı düzenlendi. İlk tören Yenişehir ilçesindeki Hava Şehitliği'nde düzenlendi. Törene Vali Murat Zorluoğlu ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşuyla başlayan anma programı, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla program sona erdi. İkinci program ise Cahit Tarancı Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşti. Saygı duruşu, Kur'an-ı Kerim okunması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda öğrenciler şiir okudu ve Çanakkale türküleri seslendirdi. Resim dalında birinci olan öğrencilere Vali Zorluoğlu tarafından hediye taktim edildi.

Üçüncü tören ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni yapıldı. Burada 24 şehit ve gazi yakınlara madalya takdim eden Zorluoğlu, "Değerli şehit ailelerimiz, Kahraman gazilerimiz. Bizim kültürümüzde savaşa gidenin, mücadeleye gidenin ardından güzel bir söz kullanılır denir ki iki güzelden biri. Yani bu insanlar için şehitlikten veya gazilikten biri temeli edilir. Sizler iki güzelden birine kavuşmanın şerefine, izzetine, ikramına nail olmuş nadide insanlar Allah hepimizden razı olsun. Muazzez şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimize ve gazilerimizle hangi vesileyle olursa olsun bir arada olmak bizler için çok büyük bir onur ve mutluluk vesilesidir. Devletimiz tüm imkanlarıyla siz değerli şehit tarihleri ve gazilerimizin yanında olmaya azami gayret ve titizlik göstermektedir. Biraz sonra devletimizin ve aziz milletimizin şehit ve gazilerine minnetlerin ve şükran duygularının bir ifadesi olan övünç madalyalarını siz değerli şehit ailelerine ve gazilerimize Sevgi etmeye mutluluğunu ve onurlu yaşayacağım" dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı' düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı" düzenlendi - Son Dakika
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