Diyarbakır'da 2 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına Beyaz Eşya Yardımı - Son Dakika
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Diyarbakır'da 2 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına Beyaz Eşya Yardımı

Diyarbakır\'da 2 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına Beyaz Eşya Yardımı

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi, 'Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Projesi' kapsamında 2 bin ihtiyaç sahibi kadına beyaz eşya yardımı yaptı. Proje ile kadınların yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen belediye, eşi cezaevinde olan, boşanmış veya terk edilmiş kadınların televizyon, elektrik süpürgesi ve ütü ihtiyaçlarını karşıladı.

23.02.2024 13:06  Güncelleme: 13:15
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Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Projesi" çerçevesinde ilçede oturan, eşi cezaevinde olan, boşanmış veya eşi tarafından terk edilmiş 2 bin ihtiyaç sahibi kadına beyaz eşya yardımı yaptı.

Belediyenin Belediyesi tarafından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iş birliğinde yürütülen proje çerçevesinde eşi cezaevinde olan, boşanmış veya eşi tarafından terk edilmiş 2 bin kadının televizyon, elektrik süpürgesi ve ütü ihtiyaçları karşılandı.

Kadınların her alanda güçlenmesi konusunda desteklerini sürdürdüklerini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye Projesi" ile ilçedeki kadınların yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.

Ailenin ve toplumsal hayatın temel direği olan kadınların insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini, haklarını ve sorumluluklarını bilmelerini, yaşamın her kademesinde söz sahibi olabilmelerini ve eğitim alabilmelerini önemsediklerini ifade eden Beşikci, "Bu nedenlerle projemiz 2 bin ihtiyaç sahibi kadınımıza çeşitli desteklerde bulunduk. Bunun yanı sıra çalışmak isteyen kadınlarımızın da YESMEK projemiz çerçevesinde açmış olduğumuz tekstil kurslarında alacakları eğitimler sonucunda tekstil fabrikalarında işe yerleştirilmelerini sağlayacağız. Bu çerçevede kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Diyarbakır'da 2 Bin İhtiyaç Sahibi Kadına Beyaz Eşya Yardımı - Son Dakika

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