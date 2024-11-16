Diyarbakır\'da 6. Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı Devam Ediyor

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Diyarbakır'da açılan 6. gurme ve yöresel lezzetler fuarı 5. gününde misafirlerini ağırlamaya devam ederken, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden fuara katılan bir esnaf, zeytin ve şimşir ağacından yaptığı ahşap ürünleri sergiledi.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle düzenlenen fuara, 59 ilden 170 firmanın katılımıyla sürüyor. Şimşir ve zeytin ağacından ahşap ürünler yapan Satılmış Çorbacı, fuara Kastamonu'nun İnebolu ilçesinden katıldığını söyledi. Çorbacı, fuar alanında kurduğu makineyle el ürünleri üretiyor. Ahşap malzemeler yapan Çorbacı, "Zeytin ve şimşirden kaşık, tabak gibi el ürünleri yapıyoruz. Ürünlerimiz tamamen doğaldır. El işçiliğiyle yapıyoruz. Bakteri üretmeyen kararmayan ağaçlardan yapıyoruz. Deterjan emmez ve çok uzun ömürlü kullanılır. Ürünlerimiz yüzde yüz el işçiliğidir" dedi.

Fuarda kuruyemiş satışı yapan Recep Akun, gelen misafirlere Diyarbakır ve bölgenin ürünlerini tanıttıklarını söyledi. Akun, "Diyarbakır gurme ve yöresel lezzetler fuarına katılarak misafirlere kuruyemişimizi tanıtıyoruz. Eğil bademi, Siirt fıstığı, Ordu fındığı gibi ürünlerimizi burada tanıtıyoruz. Hafta sonunun daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Ürünlerimizi üreticiden alıp kavurduktan sonra buraya getiriyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR